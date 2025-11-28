LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos ocupa su escaño en el Congreso. Jaime García

El Congreso retirará el sueldo y el voto a Ábalos desde el 4 de diciembre

La Cámara baja ha recibido este viernes la respuesta del Alto Tribunal y se dispone a iniciar el trámite mientras el todavía diputado del Grupo Mixto mantiene su acta

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:12

Comenta

El Congreso ya tiene en sus manos la confirmación del Tribunal Supremode que ha decretado «prisión provisional comunicada y sin fianza» para el diputado José Luis Ábalos ... . Un requerimiento que era necesario como paso previo para despojarle de su condición de parlamentario, es decir, retirarle el sueldo y el derecho a voto, algo que hará a partir del 4 de diciembre, cuando el auto de prisió provisional sea firme.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite y Murillo de Río Leza
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  5. 5 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  6. 6 El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz
  7. 7 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  8. 8 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  9. 9

    Proyecto Hombre celebra la vida por su 35 aniversario
  10. 10

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Congreso retirará el sueldo y el voto a Ábalos desde el 4 de diciembre

El Congreso retirará el sueldo y el voto a Ábalos desde el 4 de diciembre