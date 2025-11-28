LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un tractor en la N-232 a su paso por El Villar de Arnedo. S. S. J.

Aragón completa este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja

La apertura del tramo de casi cinco kilómetros entre Gallur y Cortes permitirá, por ejemplo, que los alfareños lleguen por autovía a Zaragoza

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:32

Comenta

Han sido más de veinte años de trabajos, incomodidades, obras e inversión, pero Aragón ya tiene desdoblado todo el tramo de la N-232 (convertida ... ahora en A-68) que atravesaba la vecina comunidad. Este viernes se abren (no habrá inauguración oficial) los últimos cinco kilómetros que faltaban para completar el puzzle, un trayecto que unirá Gallur y la localidad navarra de Cortes. De esta manera, por ejemplo, los alfareños podrán ir por autovía hasta Zaragoza, pero si eligen acudir a Logroño deberán decantarse o bien por un trayecto sin desdoblar a través de la N-232 riojano o el pago por utilizar la todavía autopista AP-68.

