Aragón completa este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja

Han sido más de veinte años de trabajos, incomodidades, obras e inversión, pero Aragón ya tiene desdoblado todo el tramo de la N-232 (convertida ... ahora en A-68) que atravesaba la vecina comunidad. Este viernes se abren (no habrá inauguración oficial) los últimos cinco kilómetros que faltaban para completar el puzzle, un trayecto que unirá Gallur y la localidad navarra de Cortes. De esta manera, por ejemplo, los alfareños podrán ir por autovía hasta Zaragoza, pero si eligen acudir a Logroño deberán decantarse o bien por un trayecto sin desdoblar a través de la N-232 riojano o el pago por utilizar la todavía autopista AP-68.

Esta apertura de la vía principal (a falta de los accesos a Mallén) se suma a las obras realizadas en los últimos años y que se sustanciaron en la apertura del tramo entre Gallur y Figueruelas, en 2021; y el de Gallur y Mallén en 2022. En total, la inversión para los 4,9 kilómetros que se abren hoy se ha elevado hasta los 75,2 millones de euros, con un sobrecoste de un 51% respecto a lo inicialmente previsto.

En La Rioja, mientras tanto, las intervenciones en la N-232 han sido puntuales con el desdoblamiento del trayecto entre Logroño y Recajo y las obras de la Ronda Sur, que se convertirá, tras su liberación en noviembre de 2026, en la vía de alta capacidad de la comunidad mientras la antigua nacional, con arreglos puntuales o intervenciones concretas en localidades (variantes o las denominadas humanizaciones, por ejemplo), se mantendrá como está.

En septiembre de 2024, el Gobierno central desechaba la posibilidad de una histórica pero nunca ejecutada reclamación: el desdoblamiento entre Calahorra y Alfaro. «La próxima liberalización de la AP-68 en la Comunidad Autónoma de La Rioja conlleva que el desdoblamiento de la N-232 entre Calahorra y Alfaro pierda a corto y medio plazo el interés como actuación necesaria, al contar próximamente este tramo con una vía de alta capacidad sin peajes», fue la respuesta del Ejecutivo central a una pregunta conjunta de disputados populares.

En este aspecto, cabe recordar que en 2008 el tramo navarro quedó ya duplicado, así que la N-232, la carretera que une Santander y Vinaroz, seguirá siendo un quebradero de cabeza en La Rioja para los miles de conductores que diariamente atraviesan buena parte de sus 140 kilómetros de trazado por la comunidad y también un riesgo de accidente.