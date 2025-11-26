LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
Laura Lezana

Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea

El muerto es un logroñés vecino de Burgos | Dos vehículos han chocado en la mañana de este miércoles en un siniestro que ha provocado seis heridos

La Rioja

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:40

Comenta

Una hombre de 59 años, natural de Logroño y vecino de Burgos, ha fallecido este miércoles en un accidente ocurrido en el punto kilométrico 465,500 de la carretera N-232, en el término municipal de Foncea. El siniestro ha deparado, además, dos heridos muy graves y cuatro graves (ocupantes del camión de siete plazas).

Los dos vehículos implicados en el accidente han chocado en torno a las 8.40 horas. Por el momento se desconoce la causa que ha motivado la colisión. Según ha confirmado la Guardia Civil a Diario LA RIOJA, el suceso se ha producido entre un vehículo, en el que viajaba el fallecido junto a algunos de los heridos, y una camioneta.

El siniestro ha provocado el corte de la circulación, con una larga fila de camiones, contabilizándose más de ocho a la espera de poder continuar la marcha. Minutos después, la Guardia Civil se ha encargado de desviar el tráfico desde el punto kilométrico 461,500, en el cruza con la LR-202.

El vecino de Burgos fallecido hoy es la décimo primera víctima mortal en las carreteras de La Rioja en lo que va de año y la segunda en la N-232. La anterior se produjo este mismo lunes, en la AP-68, en San Asensio, cuando un turismo se salió de la vía y su único ocupante, un vizcaíno de 75 años, falleció.

No hace ni un mes que un accidente similar en el mismo tramo de carretera provocó otro muerto y otros seis heridos, aunque en aquella ocasión el siniestro entre dos vehículos afectó a un tercero.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  2. 2 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  3. 3 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  4. 4 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5 Fallece un hombre en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  6. 6 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  7. 7 La Rioja clama por la unidad contra la violencia machista
  8. 8 La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio
  9. 9 Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas
  10. 10 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea