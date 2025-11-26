Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea El muerto es un logroñés vecino de Burgos | Dos vehículos han chocado en la mañana de este miércoles en un siniestro que ha provocado seis heridos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:40 | Actualizado 09:47h.

Una hombre de 59 años, natural de Logroño y vecino de Burgos, ha fallecido este miércoles en un accidente ocurrido en el punto kilométrico 465,500 de la carretera N-232, en el término municipal de Foncea. El siniestro ha deparado, además, dos heridos muy graves y cuatro graves (ocupantes del camión de siete plazas).

Los dos vehículos implicados en el accidente han chocado en torno a las 8.40 horas. Por el momento se desconoce la causa que ha motivado la colisión. Según ha confirmado la Guardia Civil a Diario LA RIOJA, el suceso se ha producido entre un vehículo, en el que viajaba el fallecido junto a algunos de los heridos, y una camioneta.

El siniestro ha provocado el corte de la circulación, con una larga fila de camiones, contabilizándose más de ocho a la espera de poder continuar la marcha. Minutos después, la Guardia Civil se ha encargado de desviar el tráfico desde el punto kilométrico 461,500, en el cruza con la LR-202.

El vecino de Burgos fallecido hoy es la décimo primera víctima mortal en las carreteras de La Rioja en lo que va de año y la segunda en la N-232. La anterior se produjo este mismo lunes, en la AP-68, en San Asensio, cuando un turismo se salió de la vía y su único ocupante, un vizcaíno de 75 años, falleció.

No hace ni un mes que un accidente similar en el mismo tramo de carretera provocó otro muerto y otros seis heridos, aunque en aquella ocasión el siniestro entre dos vehículos afectó a un tercero.

