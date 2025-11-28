LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Captura de imagen del vídeo aportado por un ciudadano.
Captura de imagen del vídeo aportado por un ciudadano. Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111

El conductor identificado, de 25 años, circulaba de forma temeraria por el tramo de Lardero con el coche de una empresa de seguridad

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:11

Comenta

La Guardia Civil de La Rioja investiga a un hombre de 25 años, vecino de Logroño, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir de forma temeraria y generar un grave peligro para la seguridad del tráfico. La colaboración de un ciudadano fue clave al entregar a la Benemérita un vídeo en el que se apreciaban maniobras de extrema peligrosidad protagonizadas por un turismo Volkswagen Taigo que circulaba por la carretera N-111 entre los puntos kilométricos 320 y 322,500, dentro del término municipal de Lardero.

«El análisis de las imágenes permitió comprobar cómo el turismo circulaba sin mantener la distancia de seguridad, efectuaba bruscos cambios de trayectoria dentro del carril y rebasaba la línea continua en un tramo curvo y de escasa visibilidad, donde el adelantamiento está expresamente prohibido», explica la Guardia Civil, que añade que la una zona cuenta con antecedentes de siniestralidad, ya que en la que en los últimos años se han producido varios accidentes, algunos de ellos con víctimas mortales, lo que acentúa la gravedad de las acciones del investigado. «Durante las maniobras, el conductor invadió el carril contrario, obligando a varios vehículos a frenar de manera repentina y apartarse hacia el margen derecho para evitar una colisión frontal. También se le observa atravesando zonas de obras, utilizando el arcén para adelantar e incrementando el riesgo al circular en horario nocturno y con un notable volumen de tráfico», añade la Guardia Civil, cuyo Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico analiza el caso.

Imagen de Galeria
Captura de imagen del vídeo aportado por un ciudadano. Guardia Civil
Imagen de Galeria
Captura de imagen del vídeo aportado por un ciudadano. Guardia Civil
Imagen de Galeria
Captura de imagen del vídeo aportado por un ciudadano. Guardia Civil
Imagen de Galeria
Captura de imagen del vídeo aportado por un ciudadano. Guardia Civil

1 /

Gracias al vídeo aportado por la ciudadanía se ha logrado identificar el vehículo, propiedad de una empresa de seguridad, y a su conductor. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial, por lo que el conductor podría enfrentarse a penas de prisión, multa económica y retirada del permiso de conducción. La Guardia Civil desea reconocer y agradecer la implicación ciudadana, que una vez más ha resultado esencial para detectar conductas irresponsables, facilitar la identificación de sus autores y reforzar la seguridad vial en las carreteras riojanas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite y Murillo de Río Leza
  3. 3

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz
  6. 6 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  7. 7

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo
  8. 8 Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella
  9. 9 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  10. 10

    Proyecto Hombre celebra la vida por su 35 aniversario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111