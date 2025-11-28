La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111 El conductor identificado, de 25 años, circulaba de forma temeraria por el tramo de Lardero con el coche de una empresa de seguridad

La Guardia Civil de La Rioja investiga a un hombre de 25 años, vecino de Logroño, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir de forma temeraria y generar un grave peligro para la seguridad del tráfico. La colaboración de un ciudadano fue clave al entregar a la Benemérita un vídeo en el que se apreciaban maniobras de extrema peligrosidad protagonizadas por un turismo Volkswagen Taigo que circulaba por la carretera N-111 entre los puntos kilométricos 320 y 322,500, dentro del término municipal de Lardero.

«El análisis de las imágenes permitió comprobar cómo el turismo circulaba sin mantener la distancia de seguridad, efectuaba bruscos cambios de trayectoria dentro del carril y rebasaba la línea continua en un tramo curvo y de escasa visibilidad, donde el adelantamiento está expresamente prohibido», explica la Guardia Civil, que añade que la una zona cuenta con antecedentes de siniestralidad, ya que en la que en los últimos años se han producido varios accidentes, algunos de ellos con víctimas mortales, lo que acentúa la gravedad de las acciones del investigado. «Durante las maniobras, el conductor invadió el carril contrario, obligando a varios vehículos a frenar de manera repentina y apartarse hacia el margen derecho para evitar una colisión frontal. También se le observa atravesando zonas de obras, utilizando el arcén para adelantar e incrementando el riesgo al circular en horario nocturno y con un notable volumen de tráfico», añade la Guardia Civil, cuyo Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico analiza el caso.

Gracias al vídeo aportado por la ciudadanía se ha logrado identificar el vehículo, propiedad de una empresa de seguridad, y a su conductor. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial, por lo que el conductor podría enfrentarse a penas de prisión, multa económica y retirada del permiso de conducción. La Guardia Civil desea reconocer y agradecer la implicación ciudadana, que una vez más ha resultado esencial para detectar conductas irresponsables, facilitar la identificación de sus autores y reforzar la seguridad vial en las carreteras riojanas.