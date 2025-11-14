Las noticias imprescindibles
La Rioja
Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:53
La Rioja
El Gobierno riojano anuncia que permitirá «en breve» la caza del lobo y sin tasas
Noemí Manzanos advierte de un «incremento de manadas exponencial» y Ecologistas en Acción señala la «delicada situación de la especie»
Sucesos
Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
El fuego, en el que también resultó herido un hombre de 73 años que fue evacuado al San Pedro, se originó en una habitación de un ático del residencial Burdeos del barrio de La Guindalera
Logroño
La última casa 'ultraeconómica' de Ballesteros ya espera su adiós
El Ayuntamiento derribará subsidiariamente el hoy ruinoso número 12 de la plaza que en su día dio forma a la histórica barriada actualmente transformada por completo
Lardero
Rescatados cinco gatos y dos perros tras el desahucio de una vivienda
Los animales de la casa desalojada, que llegaron a ser nueve, permanecían desde el sábado «sin supervisión ni cuidados»
Economía
Los precios riojanos suben en octubre un 0,6%
Por productos, se encareció más el coste del grupo del vestido y calzado (un 6,5%) y se redujo más el de la cultura y el ocio
Polémica
El PSOE denuncia que la repetición de la oposición de Gestión es «ilegal» y crea un «precedente peligroso»
La diputada María Somalo acusa el Gobierno riojano de excederse de sus competencias
Sociedad
Las familias deben evaluar desde este viernes los riesgos de las 2.246 trabajadoras domésticas
Los hogares de la región tienen la obligación de contar con un plan de prevención firmado por ambas partes
La Rioja
La huelga de técnicos superiores sanitarios dejó 15.000 pruebas y muestras sin analizar
El colectivo critica a Salud que no anulase extracciones o citas cuando el paro de cuatro jornadas se había avisado con antelación
Política
Duro alegato del PSOE contra la investigación de los 'sobres de Ferraz': es una «carrera al absurdo»
«Resulta doloroso que, ante la aparente falta de resultados de otras líneas de investigación, se ponga en duda la actuación de un partido político completamente ajeno a cualquier actuación irregular», denuncian los socialistas en su escrito contra la expulsión
Sucesos
Varios muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo
La Policía no ha concretado aún la cifra de víctimas ni ha aclarado si se trata o no de un atropello intencionado
Deportes
Unai Mendia: «Si queremos cumplir objetivos necesitamos ser regulares»
La UD Logroñés, que viene de caer en Sestao, quiere recuperar la dinámica positiva el domingo ante el filial del Eibar en Las Gaunas
