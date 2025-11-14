El PSOE denuncia que la repetición de la oposición de Gestión es «ilegal» y crea un «precedente peligroso» La diputada María Somalo acusa el Gobierno riojano de excederse de sus competencias

Juan Marín del Río Logroño Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:11

La diputada socialista María Somalo ha criticado la decisión del Gobierno de La Rioja de repetir el examen para cubrir 19 plazas del cuerpo de Gestión de la Administración General, asegurando que la medida «es ilegal y sienta un precedente muy peligroso». Ninguno de los 350 aspirantes aprobó el primer ejercicio teórico, que muchos denunciaron como «excesivamente largo y complicado», algo que «no habilita al Ejecutivo para ordenar una repetición».

Somalo ha recordado que las bases de la convocatoria «vinculan a todas las partes» y que, si no contemplan un mecanismo para repetir la prueba, la única vía legal sería «declarar vacantes las plazas y convocar un nuevo proceso», como ya se ha hecho en otras oposiciones de la comunidad.

La diputada ha insistido en que el Gobierno «no puede interferir en un proceso selectivo», competencia exclusiva del Tribunal Calificador, del que «no consta ninguna actuación anulando la prueba ni ordenando su repetición». Por ello, considera que la decisión del Ejecutivo es «puramente política» y vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica.