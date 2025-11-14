LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El número 12 de las oficialmente casas 'ultraeconómicas' de Ballesteros, vallada y tapiada tras ser declarada en estado de ruina. Juan Marín

La última casa 'ultraeconómica' de Ballesteros ya espera su adiós

El Ayuntamiento derribará subsidiariamente el hoy ruinoso número 12 de la plaza que en su día dio forma a la histórica barriada actualmente transformada por completo

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

Desde 1945... hasta ahora. Al número 12 de la hoy plaza Barrio de Ballesteros se le acaba el tiempo y, visto su actual estado de ... ruina, puede decirse que incluso ha tardado. El Ayuntamiento de Logroño, tras no pocas idas y venidas, ya ha adjudicado el contrato para el derribo de la última de las 'casitas' bajas con corral o huerto, cerrada a cal y canto desde hace años, y cuya demolición supondrá perder el último elementos de la otrora popular barriada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

