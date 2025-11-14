La última casa 'ultraeconómica' de Ballesteros ya espera su adiós

Desde 1945... hasta ahora. Al número 12 de la hoy plaza Barrio de Ballesteros se le acaba el tiempo y, visto su actual estado de ... ruina, puede decirse que incluso ha tardado. El Ayuntamiento de Logroño, tras no pocas idas y venidas, ya ha adjudicado el contrato para el derribo de la última de las 'casitas' bajas con corral o huerto, cerrada a cal y canto desde hace años, y cuya demolición supondrá perder el último elementos de la otrora popular barriada.

Será Obras de Construcción e Instalaciones (Ocisa) la encargada de unos trabajos valorados en algo más de 20.000 euros, dentro del acuerdo marco del que dispone el Consistorio capitalino para ello, y que pondrán fin a un inmueble declarado en estado de ruina con una ejecución subsidiaria que convertirá directamente en historia lo que en su día fue la barriada de Luis Martín de Ballestero.

Ampliar Barriada e iglesia hoy totalmente renovadas. Archivo Jerónimo Jiménez

«La propiedad no responde a los requerimientos municipales y a finales de este mes se atajará una situación que, con el paso del tiempo, estaba afectando a las construcciones anexas», precisa a Diario LA RIOJA el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin. Problemas que inicialmente, y tras quedarse como la única vivienda en pie y sin reformar de todo el conjunto, se centraron en su ocupación puntual –llegando a originarse incluso un incendio–; y que, en los últimos tiempos, derivaron en la afectación a las propiedades colindantes dado su mal estado.

Cabe recordar que entre 2016 y 2018 los unifamiliares o adosados llegaron también a la manzana entre Luis de Ulloa y la plaza de la iglesia sustituyendo a las viviendas bajas que recibieron el apelativo de 'ultraeconómicas' cuando se levantaron en pleno franquismo, una de las estampas más arraigadas del este de Logroño, origen del barrio de San José que comenzó a desarrollarse a partir de entonces.

Ampliar Derribo de la manzana de viviendas que daba a Luis de Ulloa en 2016 y en la que se mantuvo, ya desocupada, la que ahora será demolida. Miguel Herreros

Una transformación urbana que ya había tenido una fase anterior en 2005, las de la manzana entre la citada plaza, Luis Martín Ballestero hasta que la Ley de Memoria Histórica se aplicase a medias, y Caballero de la Rosa (después de que en 2002 se modificase puntualmente el PGM), a fin de rehabilitar y regenerar urbanísticamente el entorno de la Universidad de la Rioja.

Las casitas de entonces se vertebraban en torno a un espacio público coronado por una singular capilla, donde en 1993 se inauguró la actual parroquia de San José, de nueva construcción. Como testigos de aquel tiempo se mantienen más o menos una de las viviendas de dos plantas ya rehabilitada –en la esquina con San José de Calasanz–, y una de las esquinas con Luis de Ulloa –donde se ubican una cervecería y una librería, la última cerrada en 2024–, aunque ya no tienen nada que ver con la fotografía original.