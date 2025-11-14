LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bomberos, en una imagen de archivo.

Trasladados un padre y su hijo al hospital tras un incendio en una vivienda de Logroño

Las llamas se declararon en una habitación de un piso de la calle Sojuela, 8, en la que había enseres y colchones. El humo afectó a la totalidad del inmueble y a un tramo de la escalera

La Rioja

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

Los Bomberos de Logroño tuvieron que intervenir esta madrugada en una vivienda de la calle Sequoias número 8 tras declararse un incendio en una habitación en la que había enseres y colchones. El humo afectó a la totalidad del inmueble y a un tramo de la escalera.

Como consecuencia del suceso, producido pasadas las 00.15 horas, un hombre de 73 años y su hijo de 37 tuvieron que ser evacuados al Hospital San Pedro, si bien este último tuvo que ser trasladado después al Miguel Servet de Barcelona.

En cuanto SOS Rioja recibió el aviso de un incendio, se movilizaron a los bomberos y se alertó a la Policía Local y Nacional.

