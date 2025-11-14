Los precios riojanos suben en octubre un 0,6% Por productos, se encareció más el coste del grupo del vestido y calzado (un 6,5%) y se redujo más el de la cultura y el ocio

Los precios de consumo subieron el pasado mes de octubre en La Rioja un 0,6%, sobre todo en el grupo del vestido y calzado, que repuntó hasta un 6,5%; mientras que aumentaron un 2,8% en relación al mismo mes de 2024; y un 1,7% en los diez diez primeros meses de 2025.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios al consumo (IPC) señala que en La Rioja, en el pasado mes de octubre, subió más en el grupo de vestido y calzado (un 6,5%), bajó más en el de cultura y ocio (-1,3%) y no variaron en el de comunicaciones.

Respecto a hace un año, los precios descendieron, de forma especial, en el grupo de vestido y calzado, un -2,1% y aumentaron más en el de vivienda, un 7%.

En lo que va de año, el grupo donde los precios crecieron más fue en el de hoteles, cafés y restaurantes, con un 6,3%; y cayeron más en el de vestido y calzado, un -7,9%.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en octubre, sobre todo en Illes Balears y Comunidad de Madrid, ambas del 3,6%; y Murcia contabilizó la más baja, un 2,2%.

En el ámbito nacional, la tasa de variación anual del IPC de octubre se situó en el 3,1%, una décima por encima de la registrada en septiembre; mientras que la variación mensual fue del 0,7%.

El grupo que más destacó por su influencia en el aumento de la tasa anual fue el de vivienda, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 7,5%, debido a la subida de la electricidad.

Sin embargo, el grupo de ocio y cultura fue de mayor negativa al disminuir cinco décimas, hasta el 0,1% por la caída de los precios de los paquetes turísticos.