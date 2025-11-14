LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carro de la compra lleno, en una imagen de archivo. Manu Cecilio

Los precios riojanos suben en octubre un 0,6%

Por productos, se encareció más el coste del grupo del vestido y calzado (un 6,5%) y se redujo más el de la cultura y el ocio

EFE

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:15

Comenta

Los precios de consumo subieron el pasado mes de octubre en La Rioja un 0,6%, sobre todo en el grupo del vestido y calzado, que repuntó hasta un 6,5%; mientras que aumentaron un 2,8% en relación al mismo mes de 2024; y un 1,7% en los diez diez primeros meses de 2025.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios al consumo (IPC) señala que en La Rioja, en el pasado mes de octubre, subió más en el grupo de vestido y calzado (un 6,5%), bajó más en el de cultura y ocio (-1,3%) y no variaron en el de comunicaciones.

Respecto a hace un año, los precios descendieron, de forma especial, en el grupo de vestido y calzado, un -2,1% y aumentaron más en el de vivienda, un 7%.

En lo que va de año, el grupo donde los precios crecieron más fue en el de hoteles, cafés y restaurantes, con un 6,3%; y cayeron más en el de vestido y calzado, un -7,9%.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en octubre, sobre todo en Illes Balears y Comunidad de Madrid, ambas del 3,6%; y Murcia contabilizó la más baja, un 2,2%.

En el ámbito nacional, la tasa de variación anual del IPC de octubre se situó en el 3,1%, una décima por encima de la registrada en septiembre; mientras que la variación mensual fue del 0,7%.

El grupo que más destacó por su influencia en el aumento de la tasa anual fue el de vivienda, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 7,5%, debido a la subida de la electricidad.

Sin embargo, el grupo de ocio y cultura fue de mayor negativa al disminuir cinco décimas, hasta el 0,1% por la caída de los precios de los paquetes turísticos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  2. 2 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  3. 3 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  4. 4

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  5. 5 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  6. 6 Denuncian a un logroñés por una presunta estafa a una joven con la reventa de unas entradas para un festival
  7. 7

    La Rioja busca familias de acogida para los 41 menores de 14 años que aún viven en pisos hogar
  8. 8 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  9. 9 Capellán anuncia desgravaciones fiscales para los celiacos
  10. 10

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los precios riojanos suben en octubre un 0,6%

Los precios riojanos suben en octubre un 0,6%