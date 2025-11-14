La huelga de técnicos superiores sanitarios dejó 15.000 pruebas y muestras sin analizar

Centenares de pacientes de la sanidad riojana están sintiendo estos días los efectos de la huelga de técnicos superiores sanitarios que se desarrolló los pasados ... 30 y 31 de octubre y el 3 y 4 de noviembre. Cuatro jornadas en las que se cumplió con los servicios mínimos y con el análisis y lectura de muestras urgentes, hospitalarias o de pacientes oncológicos. Pero el elevado seguimiento de la huelga (los convocantes la cifraron por encima del 95%, aunque el Seris lo rebajó a cerca del 50%) provocó que el resto de pruebas que debían pasar por sus manos (muestras de sangre, orina, preoperatorios…) se suspendiesen o, en el peor de los casos, no se analizaran y se perdiesen.

Ahora es cuando esos pacientes que fueron a pincharse, especialmente el 30 y 31 de octubre, están siendo llamados a consulta y reciben la misma respuesta: no se realizaron los estudios, por lo que deben reprogramarse.

Desde los convocantes se cifran en unas 15.000 las pruebas o bien no realizadas o bien no analizadas (la gran mayoría de laboratorio, como hemogramas o análisis de orinas). «El Seris estaba avisado y también los centros de salud, el hospital, el Carpa… Pero el jueves no se anularon las citas programadas y fue caótico. El viernes los centros de salud de Gonzalo de Berceo y La Guindalera solo hicieron las pruebas urgentes, pero el resto mantuvieron las citas y se han perdido. El lunes y martes ya ninguno envió muestras», explican los técnicos. «Hubo una mala organización o el Seris no quiso ver la repercusión que iba a tener la huelga», abundan.

El gerente del Seris, Luis Ángel González, lo primero que explica es que la convocatoria ha sido nacional y se debe a un desencuentro con el Ministerio, aunque sean los servicios regionales los afectados. González acepta que «la huelga ha tenido un impacto importante en laboratorio, pruebas de diagnóstico por imagen y anatomía patológica» pero considera «muy arriesgado dar cifras». También indica que el Seris decretó unos servicios mínimos, pero que no podía ir más allá. «Sería un ilícito desprogramar pruebas sin saber si se van a llevar a cabo o no. Una vez finalizada la huelga, el servicio de Admisión ha comprobado todas las agendas afectadas y o bien ya se han reprogramado las pruebas o bien se hará en el menor tiempo», recalca.

Como muestra de la relevancia de la movilización, los técnicos sanitarios esgrimen los datos de su trabajo diario. Cada jornada laboral, en el laboratorio del San Pedro entran una media 2.100 muestras de sangre y 400 de orina y vaginales. En las cuatro fechas de huelga no se analizaron hemogramas y, respecto a las de orina, solo se estudiaron las urgentes.

En el caso de radiología simple del San Pedro, el cupo diario es de 381 pacientes y se sacan adelante 209 escáneres. En los cuatro días de reivindicación solo se realizaron 223 pruebas radiológicas y 211 escáneres. En Calahorra, de las 45 resonancias diarias y de las 90 radiografías habituales se llevaron a cabo solo las urgentes. Y de los 157 estudios de mama diarios se pasó a 25, exclusivamente los de urgencia, además de las pruebas de anatomía patológica, más difíciles de calcular.

Dura posthuelga

El retorno tras el paro no ha resultado sencillo y los técnicos superiores sanitarios explican que se han visto desbordados. Por ejemplo, los hemogramas se duplicaron los días 5 y 6, pasando de los 2.100 habituales a 4.000 («hubo centros de salud que ampliaron las citas pagando peonadas a enfermeras», denuncian) o las muestras de orina y vaginales, 400 diarias, se convirtieron en 2.300. También radiología vivió un aumento de pruebas, con casi 200 más entre Logroño y Calahorra. «Los técnicos hemos metido horas no remuneradas para sacar el trabajo. Es lo nunca visto. Si un cirujano hace huelga, al día siguiente no opera el doble», indican con enfado. «Sin nosotros no hay resultados. Dicen que no somos sanitarios, pero sí lo somos, porque les damos el diagnóstico a otros facultativos», añaden.

El gerente del Seris asegura no tener constancia de ese trabajo fuera de jornada y explica que «las pruebas se han reprogramado con la mayor rapidez posible para que la asistencia a los pacientes no se vea perjudicada».

El colectivo, que sigue reivindicando que su titulación sea un grado, que se les remunere como grupo B, derecho conquistado en 2007, o que se equipare el complemento específico al de otros técnicos superiores en el caso de La Rioja, lamenta los perjuicios causados. «Los pacientes tienen que poner reclamaciones porque la Consejería estaba avisada de sobra de la huelga. Lamentablemente el paciente paga el pato cuando no tiene la culpa. Nosotros pensamos en ellos y hemos vuelto de la huelga trabajando por encima de lo habitual, lo que no sucede en otros colectivos», remarcan.

Las quejas de los pacientes se están multiplicando. «Hemos viajado desde Alfaro al San Pedro por una revisión y nos han dicho que debíamos regresar en diciembre para realizar de nuevo las pruebas y en enero a por los resultados. El médico nos ha explicado que, por la huelga, se habían perdido nuestras muestras y cientos más», explica un afectado. «Supone volver dos veces más a Logroño, dinero, tiempo… Además, si sabían que no se habían analizado, ¿por qué nos han hecho ir? ¿Cuánto dinero se ha desperdiciado? ¿Por qué tanta insensibilidad?», se pregunta este afectado.

Mientras se reprograman y se vuelven a realizar todas las pruebas que se han quedado en ese limbo, los técnicos superiores sanitarios continúan con sus movilizaciones. Ayer se concentraron frente en el San Pedro para mantener vivas sus reclamaciones y lo harán en próximos jueves.