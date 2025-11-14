LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los técnicos superiores sanitarios se concentraron ayer de nuevo a las puertas del San Pedro

Los técnicos superiores sanitarios se concentraron ayer de nuevo a las puertas del San Pedro Irene Jadraque/Sadé Visual

La huelga de técnicos superiores sanitarios dejó 15.000 pruebas y muestras sin analizar

El colectivo critica a Salud que no anulase extracciones o citas cuando el paro de cuatro jornadas se había avisado con antelación

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:30

Centenares de pacientes de la sanidad riojana están sintiendo estos días los efectos de la huelga de técnicos superiores sanitarios que se desarrolló los pasados ... 30 y 31 de octubre y el 3 y 4 de noviembre. Cuatro jornadas en las que se cumplió con los servicios mínimos y con el análisis y lectura de muestras urgentes, hospitalarias o de pacientes oncológicos. Pero el elevado seguimiento de la huelga (los convocantes la cifraron por encima del 95%, aunque el Seris lo rebajó a cerca del 50%) provocó que el resto de pruebas que debían pasar por sus manos (muestras de sangre, orina, preoperatorios…) se suspendiesen o, en el peor de los casos, no se analizaran y se perdiesen.

