Rescatados cinco gatos y dos perros tras el desahucio de una vivienda en Lardero

Cinco gatos y dos perros han sido rescatados en una vivienda de Lardero durante el desalojo de una vivienda deshabitada. En la casa, situada ... en el número 19 de la calle Bartolomé Murillo, no vivía nadie desde el pasado sábado y solo los hijos de la última residente acudían a atender a los animales. La orden judicial de desahucio se había prorrogado desde el pasado martes y, tras la petición de los hijos al Ayuntamiento de Lardero y la intervención de varias asociaciones protectoras, los dos perros han sido trasladados al Centro de Acogida de Animales de La Rioja, en Cañas, y los cinco gatos han sido recogidos voluntariamente por la Asociación Protectora de Animales en La Rioja.

Todo parte de una situación familiar compleja. «Aquí vivía mi madre con mi hermanastra, tres perros y seis gatos. Hemos podido reubicar a un perro y a un gato. Desde el pasado sábado los otros cinco gatos y dos perros permanecían solos en la casa», ha contado a Diario LA RIOJA el hijo de la mujer que habitó la casa. En el inmueble vivió la madre con su pareja, quien ingresó tiempo atrás en prisión, y ella se había quedado al cargo de la hipoteca, pero sin trabajo y con una hija menor con discapacidad. Numerosas cartas de la Seguridad Social y la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja se amontonaban este viernes sin recoger en el buzón. Un problema de salud de la madre provocó que abandonara la casa el sábado.

El pasado lunes el hijo presentó en el Consistorio larderano un escrito en el que informaba del inminente desalojo de la vivienda y de que en su interior permanecían nueve mascotas «sin supervisión ni cuidados, dado que ningún familiar cercano puede hacerse cargo de ellos». La concejala de Servicios Sociales, Marta Elguea, ha asegurado que «desde que tuvimos conocimiento de la situación hemos trabajado con Policía Local para velar por el bienestar de los animales». El hijo, en cambio, ha declarado que «no nos hicieron mucho caso» y que les informaron de que los gatos serían ubicados en una colonia felina, a pesar de ser domésticos y no ferales o callejeros. «En mi familia siempre hemos amado a los animales y se nos hace muy duro que estén pasando por esta situación porque no se lo merecen», añade el hijo, que se ha hecho cargo de su hermanastra. Su madre, con quien no guarda buena relación, permanece ahora en Cantabria, junto a su abuela y un tío.

«Desde que tuvimos conocimiento de la situación hemos trabajado para velar por el bienestar de los animales» Marta Elguea Concejala de Servicios Sociales

«Buena voluntad»

Ahora los perros (Katrina y Lucho) permanecen en custodia en el Centro de Acogida de Animales de La Rioja, mientras que los gatos (Freia, Oreo, Dalma, Tatunin y Roma), recogidos por APA Rioja, podrían quedar en un limbo al carecer del obligatorio microchip. En el trámite para hacerse cargo de los gatos, que no tuvieron destino hasta el momento del desahucio, intervinieron las asociaciones protectoras Animales Rioja, La Cigüeña y APA Rioja, y fue finalmente la última la que se hizo cargo de ellos.

«Al final ha tenido que ser una protectora la que se haga cargo de los gatos, cuando es competencia del Ayuntamiento» Vanesa García Asociación Felina La Cigüeña

«Los ayuntamientos son los responsables legales del bienestar de los animales que se encuentren en situación de vulnerabilidad dentro de su municipio. Los gatos domésticos no pueden ser abandonados en una colonia felina ya que están destinadas a gatos ferales, no socializados», ha advertido Beatriz Martínez, presidenta de Animales Rioja. Vanesa García, presidenta de la Asociación Felina La Cigüeña de Lardero, ha expuesto que «al final ha tenido que ser una protectora la que se ha hecho cargo de los gatos, cuando es competencia del Ayuntamiento, y ha agradecido «a todos los que, con buena voluntad, han ayudado a rescatarlos».