Roberto Viguera y Vanesa García posan con los gatos rescatados en la vivienda desalojada en Lardero.

Roberto Viguera y Vanesa García posan con los gatos rescatados en la vivienda desalojada en Lardero. JUAN MARÍN

Rescatados cinco gatos y dos perros tras el desahucio de una vivienda en Lardero

Los animales de la casa desalojada, que llegaron a ser nueve, permanecían desde el sábado «sin supervisión ni cuidados»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:07

Comenta

Cinco gatos y dos perros han sido rescatados en una vivienda de Lardero durante el desalojo de una vivienda deshabitada. En la casa, situada ... en el número 19 de la calle Bartolomé Murillo, no vivía nadie desde el pasado sábado y solo los hijos de la última residente acudían a atender a los animales. La orden judicial de desahucio se había prorrogado desde el pasado martes y, tras la petición de los hijos al Ayuntamiento de Lardero y la intervención de varias asociaciones protectoras, los dos perros han sido trasladados al Centro de Acogida de Animales de La Rioja, en Cañas, y los cinco gatos han sido recogidos voluntariamente por la Asociación Protectora de Animales en La Rioja.

