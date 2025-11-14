LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Unai Mendia dirige un entrenamiento en la Ciudad Deportiva de la UDL. Sadé Visual
Fútbol | Segunda Federación

Unai Mendia: «Si queremos cumplir objetivos necesitamos ser regulares»

La UD Logroñés, que viene de caer en Sestao, quiere recuperar la dinámica positiva el domingo ante el filial del Eibar en Las Gaunas

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:11

Comenta

Después de caer por la mínima en Las Llanas en la prórroga ante el Sestao, la Unión Deportiva Logroñés está obligada a levantarse ... y ganar ante el Eibar B, que le prestará visita en Las Gaunas este domingo (17.00 horas). Un encuentro en el que Unai Mendia podría recuperar a jugadores como Lupu o Bobadilla, que arrastran una lesión desde hace varias semanas.

