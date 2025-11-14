Unai Mendia: «Si queremos cumplir objetivos necesitamos ser regulares»

Después de caer por la mínima en Las Llanas en la prórroga ante el Sestao, la Unión Deportiva Logroñés está obligada a levantarse ... y ganar ante el Eibar B, que le prestará visita en Las Gaunas este domingo (17.00 horas). Un encuentro en el que Unai Mendia podría recuperar a jugadores como Lupu o Bobadilla, que arrastran una lesión desde hace varias semanas.

«La semana ha ido bien, venimos de un mal resultado y de un mal partido, probablemente el peor de esta temporada contra el Sestao. Tenemos ganas de que venga este domingo para tratar de darle la vuelta a la situación», indicó en rueda de prensa el técnico de Beasain. «Lupu está mucho mejor, Pablo Bobadilla también, al igual que Rivero. Veremos si llegan al domingo, pero poco a poco a nivel de efectivos en la enfermería estamos mejorando», agregó.

Aunque queda todavía por delante un entrenamiento más, Mendia indicó que estos jugadores podrían entrar en la convocatoria. «Veremos cómo van estos siguientes días, pero están poniendo ellos de su parte y están mejorando. Estamos contentos con la actitud que están teniendo», esbozó el entrenador, que no podrá contar con Berto ya que se encuentra convocado con la selección de Andorra. «Ahí no tenemos nada que hacer, no hay excusas y el que salga seguro que lo va a hacer bien».

En este sentido, las variantes para la UDL pasan por colocar de delantero centro a Joel Febas o Lehry, que respondió al envite. «Creo que Lehry y el resto del equipo estuvieron bien y tanto él como las otras opciones que tenemos pues lo pueden hacer bien. A Lupu también lo tenemos a la vuelta de la esquina y bueno, el que salga lo hará bien», aseveró el míster.

Del Eibar B Unai Mendia espera un equipo filial, con jugadores jóvenes y «con mucha energía, buen trato de balón, con propuesta, con una idea de juego muy parecida a la nuestra». A su juicio, el conjunto armero merecen más puntos de los que tienen «y seguro que no nos lo ponen fácil». «También creo que si nosotros damos nuestra mejor versión o una buena versión como contra el Utebo o el último partido, creo que haremos un buen partido y vamos a tener opciones de sacar el partido adelante, que es lo importante. Y más viniendo del mal partido que hicimos en Sestao», añadió.

Además, el conjunto blanquirrojo regresa a Las Gaunas, donde deben sacar los puntos de tres en tres. «Es muy importante delante de nuestra gente, que nos ayudaron y salimos con muy buenas sensaciones el último partido aquí en casa. Es verdad que luego no pudimos darle continuidad, que es lo que nos está faltando», explicó. «Al final si quieres estar arriba y si quieres cumplir objetivos durante mucho tiempo, necesitas ser regular con los resultados, no lo estamos siendo y bueno, como en el último partido no lo hicimos bien, tenemos que dar un paso adelante y hacerlo bien este fin de semana».

Mendia reconoció que la clasificación está muy apretada, pero que la dinámica de los últimos partidos les ha hecho caer a la zona media. «Hace no demasiado íbamos primeros. Hemos cogido esta mala dinámica, esta mala racha, hemos perdido unos puestos. Estoy seguro que si sacamos el partido el domingo, si conseguimos una racha un poquito positiva, nos volvemos a meter arriba. Hay que hacerlo porque hay mucha igualdad en el grupo, lo he dicho muchas veces, incluso en pretemporada. Sobre todo este año con los descensos del Sestao, del Amorebieta o el Real Unión. Se ha quedado un grupo muy competitivo y tenemos que competir y si queremos estar arriba», sintetizó.