LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del partido en Las Llanas. Agencia LOF

Fútbol | Segunda Fedaración

Mazazo para la UD Logroñés en Las Llanas

El exblanquirrojo Seguín le da el triunfo al Sestao en el minuto 91 de un choque que parecía destinado a acabar sin goles

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:47

Comenta

Mazazo. No hay mejor manera de calificar la derrota que sufrió este domingo la Unión Deportiva Logroñés en Las Llanas. Es un mazazo por ... perder ante un rival directo en la lucha por el ascenso, pero sobre todo por la manera en la que se llegó esa derrota: en el minuto 91 y cuando el encuentro estaba llamado a acabar tal y como había empezado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  4. 4 Dos generaciones y un destino: la viña
  5. 5 Críticas a varias decisiones del Ayuntamiento de Logroño, en el Teléfono del Lector
  6. 6 El marcador | Los resultados de la jornada
  7. 7

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  8. 8

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  9. 9

    Brigitte no tiene pene
  10. 10

    El Dicorpebal se gana el derecho a soñar con lo que quiera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mazazo para la UD Logroñés en Las Llanas

Mazazo para la UD Logroñés en Las Llanas