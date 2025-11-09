Mazazo para la UD Logroñés en Las Llanas

Mazazo. No hay mejor manera de calificar la derrota que sufrió este domingo la Unión Deportiva Logroñés en Las Llanas. Es un mazazo por ... perder ante un rival directo en la lucha por el ascenso, pero sobre todo por la manera en la que se llegó esa derrota: en el minuto 91 y cuando el encuentro estaba llamado a acabar tal y como había empezado.

Parecía que todo el mundo daba por bueno el empate cuando el Sestao logró hacerse con un balón en el costado izquierdo. Hasta ese momento, los vizcaínos apenas habían logrado correr, ni generar un contragolpe sobre el área defendida por Taliby, pero solo necesitaron esa ocasión para hacerse con una victoria que les aúpa al liderato en solitario del grupo. Tras un saque de banda, Larrea no es contundente con un despeje que golpea en un rival y acaba en los pies de Lamadrid. Con toda la defensa blanquirroja descolocada, el ex de la SDLogroñés puso un gran balón al segundo palo y ahí apareció Seguín para marcar.

Sestao River Ander Iru, Markel, Montero, Gomeza, Jon Rojo, Sarriegi (Laka, m. 76), Erdozia, Lamadrid, Jorge García (Seguín, m. 76), Madrazo y Pradera (Benito, m. 21) (Ieltxu, m. 46). 1 - 0 UD Logroñés Taliby, Pascual (Urki, m. 67), Larrea, Cabetas, Iñaki, Marí, Benítez, Santana (Camacho, m. 83), Manex (Anai, m. 67), Otadui (Latif, m. 75) y Berto (Febas, m. 67). Gol: 1-0, m. 91, Aitor Seguín aprovecha un centro desde la derecha para batir a Taliby en el segundo palo.

Árbitro: Eduardo Rodríguez. Amonestó a los locales Sarriegi, Laka y Jorge García; y al visitante Larrea.

Esa fue prácticamente la última jugada del choque, y también la más reseñable. Antes de eso, el Sestao River y la Unión Deportiva Logroñés se habían desactivado mutuamente en ataque: apenas hubo ocasiones claras y eso que sobre el terreno de juego se citaban dos de las, a priori, mejores plantillas del grupo. Los argumentos defensivos de los dos conjuntos se habían impuesto claramente a los ofensivos y así en la primera parte costó mucho ver a los Otadui, Madrazo, Lamadrid o Santana.

Ni el estilo más directo del Sestao daba los frutos deseados ni el fútbol más combinativo de la UD Logroñés permitía a sus hombres de ataque entrar en contacto con el esférico, entre otras razones porque era complicado encontrar una jugada larga con más de tres o cuatro pases consecutivos. El duelo tenía ritmo e intensidad, pero escasas, por no decir nulas oportunidades, más allá de un disparo lejano de Marí que rechazó la zaga local y un tiro del exblanquirrojo Jon Madrazo que Taliby atajó con seguridad.

Poco se modificó el panorama tras el paso por los vestuarios. De hecho, Unai Mendia no introdujo ninguna variación en su once y Aitor Calle únicamente metió en el campo a Ieltxu en sustitución de un Benito que en la primera parte había salido desde el banquillo por la lesión de Mikel Pradera. Así, con tan pocos cambios de nombres, lo más lógico era que sucediera lo que pasó, que el duelo mantuvo la misma línea que los cuarenta y cinco minutos iniciales, al menos de arranque.

Con el paso del tiempo, el Sestao River ganó presencia en ataque. Botaron los vizcaínos varios saques de esquina y finalizaron unas cuantas jugadas con remates, aunque sin exigir demasiado a un Taliby que se mostró muy seguro siempre que tuvo que intervenir.

Sufrió algo más, no demasiado, la Unión Deportiva Logroñés en esa segunda mitad porque intervino mucho más en el juego local Jon Madrazo. El exblanquirrojo tuvo más opciones para sacar a relucir su desborde por la banda y su capacidad para poner balones al área. Lo hizo bien el extremo, pero ni sus pases ni sus tiros acabaron del modo que él deseaba.

Atacaba algo más el Sestao, aunque la mejor oportunidad de todo el partido, salvo el gol, fue para la Unión Deportiva Logroñés. En una de las pocas ocasiones en las que los riojanos lograron robar en el campo rival, Otadui no logró conectar un buen disparo en una posición óptima para batir a Iru. El esférico se marchó fuera y todo apuntaba a un empate que Aitor Seguín se encargó de romper cuando ya nadie lo esperaba. Mazazo para la UD Logroñés.