Las noticias imprescindibles

Estos son los temas sobre los que ha girado la actualidad del jueves

La Rioja

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:37

Comenta
  1. La Rioja

    Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR+ para que apoyara los presupuestos

El concejal Sergio Díez asegura que días antes del pleno más tenso, celebrado en febrero pasado, le dijo: «Como no votéis que sí te corto el cuello». El acusado reconoce que empleó un tono alto pero niega que le intimidara

  1. Sucesos

    Denuncian a un logroñés por una presunta estafa a una joven con la reventa de unas entradas para un festival

Al presunto autor de los hechos, un varón de 24 años, le constan más demandas por acciones similares

  1. Deportes

    La Federación Riojana pagaba «una vivienda en Madrid, gastos triplicados y seguros de vehículos privados»

La nueva directiva de la Federación Riojana de Fútbol detecta «indicios más que preocupantes» en las cuentas

  1. La Rioja

    Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño

La juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó orden de protección sobre la víctima y de alejamiento contra uno de los dos arrestados

  1. Sucesos

    Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo

Los ladrones han entrado a la fuerza en once inmuebles y han sustraído vehículos valorados hasta en más de 5.000 euros

  1. Economía

    La Rioja se queda con solo 200 oficinas bancarias tras perder 300 desde 2008

Ibercaja es la entidad con más sucursales, 56, seguida de CaixaBank, que tiene 45; la atención presencial se presta en 48 localidades

  1. Juicio

    Las acusaciones frontales por la filtración «política» cierran el juicio al fiscal general

La Abogacía sostiene que la única revelación probada la hizo la pareja de Ayuso a Miguel Ángel Rodríguez y el letrado de González Amador considera acreditada la autoría de García Ortiz

  1. Documental

    'Estirpes del Rioja' proyecta un emotivo relato de familia, historia y pasión

El documental de Diario LA RIOJA y TVR condensa una forma de entender la vida ligada al vino de cuatro linajes

  1. Cine

    Logroño acogerá un encuentro de 500 guionistas durante el Año Rafael Azcona

El evento, que se celebrará los días 28, 29 y 30 de mayo en el Auditorio municipal, debatirá sobre el sector audiovisual, su momento de auge y sus próximos desafíos

