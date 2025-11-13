Las noticias imprescindibles
Estos son los temas sobre los que ha girado la actualidad del jueves
La Rioja
Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:37
La Rioja
Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR+ para que apoyara los presupuestos
El concejal Sergio Díez asegura que días antes del pleno más tenso, celebrado en febrero pasado, le dijo: «Como no votéis que sí te corto el cuello». El acusado reconoce que empleó un tono alto pero niega que le intimidara
Sucesos
Denuncian a un logroñés por una presunta estafa a una joven con la reventa de unas entradas para un festival
Al presunto autor de los hechos, un varón de 24 años, le constan más demandas por acciones similares
Deportes
La Federación Riojana pagaba «una vivienda en Madrid, gastos triplicados y seguros de vehículos privados»
La nueva directiva de la Federación Riojana de Fútbol detecta «indicios más que preocupantes» en las cuentas
La Rioja
Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
La juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó orden de protección sobre la víctima y de alejamiento contra uno de los dos arrestados
Sucesos
Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
Los ladrones han entrado a la fuerza en once inmuebles y han sustraído vehículos valorados hasta en más de 5.000 euros
Economía
La Rioja se queda con solo 200 oficinas bancarias tras perder 300 desde 2008
Ibercaja es la entidad con más sucursales, 56, seguida de CaixaBank, que tiene 45; la atención presencial se presta en 48 localidades
Juicio
Las acusaciones frontales por la filtración «política» cierran el juicio al fiscal general
La Abogacía sostiene que la única revelación probada la hizo la pareja de Ayuso a Miguel Ángel Rodríguez y el letrado de González Amador considera acreditada la autoría de García Ortiz
Documental
'Estirpes del Rioja' proyecta un emotivo relato de familia, historia y pasión
El documental de Diario LA RIOJA y TVR condensa una forma de entender la vida ligada al vino de cuatro linajes
Cine
Logroño acogerá un encuentro de 500 guionistas durante el Año Rafael Azcona
El evento, que se celebrará los días 28, 29 y 30 de mayo en el Auditorio municipal, debatirá sobre el sector audiovisual, su momento de auge y sus próximos desafíos