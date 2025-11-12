LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un momento de la Asamblea de la Federación Riojana de Fútbol, celebrada en Riojafórum. Juan Marín
Fútbol

La Federación Riojana de Fútbol detecta «indicios más que preocupantes» en las cuentas

La Asamblea aprueba 60.000 euros brutos anuales de sueldo para Gustavo Sáenz y desvela que Jacinto Alonso cobró 123.698 en 2024

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:18

Comenta

La de este miércoles fue la primera Asamblea de la Federación Riojana de Fútbol con Gustavo Sáenz al frente. A punto de cumplir 100 ... días al frente del organismo, el nuevo presidente se situó a la cabeza de un acto que incluyó varios anuncios importantes. El más reseñable, la contratación por parte del órgano federativo de una «auditoria forense independiente» tras detectar «indicios más que preocupantes» en las cuentas elaboradas por la anterior Junta Directiva, presidida por Jacinto Alonso.

