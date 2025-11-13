Logroño acogerá un encuentro de 500 guionistas durante el Año Rafael Azcona El evento, que se celebrará los días 28, 29 y 30 de mayo en el Auditorio municipal, debatirá sobre el sector audiovisual, su momento de auge y sus próximos desafíos

Nuria Alonso Logroño Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:34 Comenta Compartir

«El guion vuelve a casa». Casi como un aforismo se puede interpretar la máxima que, gustosamente inspirada por Bernardo Sánchez, presidirá la reunión del IX Encuentro de Guionistas que reunirá en mayo a medio millar de profesionales del guion en el marco de la celebración del Año Rafael Azcona.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el presidente de la Asociación Encuentro de Guionistas, Carlos Muriana, han presentado este jueves el primero de los muchos eventos que centrarán el reconocimiento que la ciudad de Logroño quiere brindarle a uno de sus paisanos más queridos en el centenario de su nacimiento.

El evento, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de mayo en el Auditorio municipal, formará parte de los actos de la programación «dinámica» que llenarán la capital riojana en 2026 con motivo del Año Rafael Azcona, un reconocimiento que se ha acordado de forma unánime este jueves en el Pleno de Logroño y que pretende homenajear al genial guionista fallecido en 2008 con un año repleto de tributos.

En palabras del impulsor de este encuentro cultural de máximo nivel, Carlos Muriana, «Azcona es el más insigne de nuestros guionistas, una figura de la cultura de nuestro país». Sobre el evento en sí, Muriana ha apuntado que servirá para debatir y compartir ideas sobre un sector que vive el auge de lo audiovisual entre el éxito de las plataformas de entretenimiento y el desafío que abre la crisis de las salas de cine.

Citando el concepto 'azcónico' acuñado por José Luis Cuerda y refrescado con acierto por el guionista Bernardo Sánchez, Muriana ha subrayado que dicho adjetivo debería entrar como vocablo aceptado por la Real Academia Española porque, al igual que 'berlanguiano', define una forma de ver la sociedad de su protagonista. Aunque difícil de concretar, lo 'azcónico' «atisba algo inaprensible pero muy cercano a la calle, muy vinculado a los vecinos, aunque lejos de lo costumbrista», ha señalado Muriana que ha abogado por sumar el estilo del genial logroñés al resto de los órdenes artísticos clásicos: «Debería aparecer el dórico, el jónico... y el 'azcónico'».

Juegos de palabras aparte, el responsable del Encuentro ha puesto de relevancia que la trascedental aportación de Azcona a la creación audiovisual es indiscutible y ha marcado como inconfundible su manera de ver la vida, la sociedad, las personas que le rodearon. «Los guionistas contribuimos como creadores y aportamos para dar a conocer la sociedad en la que vivimos como notarios, como testigos de lo que acontece en la actualidad que nos ha tocado vivir», ha destacado Muriana para agregar que «no hay que olvidar que el guion es la semilla de la que nace lo audiovisual».