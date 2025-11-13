El Ayuntamiento de Logroño declara el 2026 Año Rafael Azcona Todos los grupos se han posicionado a favor del homenaje al genial guionista en una sesión plenaria extraordinaria

Nuria Alonso Logroño Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:31 | Actualizado 10:38h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Logroño ha acordado este jueves, en una sesión plenaria extraordinaria, declarar el 2026 como 'Año Rafael Azcona', celebrando el centenario del nacimiento del genial guionista y escritor logroñés. El acontecimiento pretende reconocer la trayectoria artística del creador logroñés y su aportación al patrimonio cultural español y riojano otorgando un marco institucional para organizar actividades culturales, educativas y divulgativas a lo largo de 2026, con el fin de conmemorar y rendirle homenaje por su contribución histórica, social y cultural al cine.

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, ha realizado la lectura de la declaración que ha justificado la declaración del Año Rafael Azcona y ha glosado su valiosa contribución a la cultura, a la literatura y al cine.

Entre los puntos del acuerdo, figura declarar el año 2026 como 'Año Rafael Azcona' en Logroño, con motivo del centenario de su nacimiento, como reconocimiento a su trayectoria artística y su aportación al patrimonio cultural español y riojano. En segundo lugar, se acuerda constituir un Grupo de Trabajo encargado de coordinar y proponer las actividades conmemorativas que se desarrollarán a lo largo del año. De igual forma, se impulsa la difusión del 'Año Rafael Azcona', posicionando a Logroño como ciudad de referencia cultural vinculada al cine y la literatura. También se incorporará en el Presupuesto Municipal de Cultura 2026 una asignación específica destinada al desarrollo de las actividades del 'Año Rafael Azcona'. Por último, se da traslado del presente acuerdo al Ministerio de Cultura, al Gobierno de La Rioja, a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y a la familia del ilustre guionista.

Ampliar Representantes del mundo de la cultura, este jueves, en el salón de plenos. Juan Marín

La celebración del Año Rafael Azcona ha concitado, sin excepción, el apoyo de todos los grupos municipales del Ayuntamiento a esta declaración y los respectivos portavoces han destacado los méritos del genial escritor logroñés: «Que este centenario sea una fiesta para agradecer a Rafael Azona todo los que nos dio», ha reseñado la representate socialista que ha intervenido, Carmen Urquía.

También el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha subrayado la valía del novelista logroñés al que le ha dedicado una carta explicándole al propio protagonista del año 2026 que la ciudad de Logroño, su propia ciudad, el homenaje que le brindará en el centenario de su nacimiento: «Es usted muy logroñés y su memoria no le va a la zaga». «Con todo merecimiento nos proponemos honrar festejar y celebrar su trabajo», ha solicitado Escobar.