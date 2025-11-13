Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR+ para que apoyara los presupuestos El edil Sergio Díez asegura que días antes del pleno más tenso celebrado en febrero pasado en la localidad le dijo: «Como no votéis que sí te corto el cuello», El acusado reconoce que empleó un tono alto pero niega que le intimidara

Carmen Nevot Logroño Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:52 | Actualizado 14:13h. Comenta Compartir

Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa de 900 euros y a una medida de alejamiento por las supuestas amenazas a Sergio Díez, concejal del PR+ para que votara sí a los presupuestos de la localidad. Las cuentas municipales presentadas por el PP, que incluían una partida para la construcción de un campo de fútbol, habían generado tensión tanto en la calle como en las redes sociales en torno a los días previos al pleno en el que debían salir adelante. Para entonces ya se sabía que los grupos de la oposición (PSOE, IU y PR+) iban a votar en contra.

En la vista oral celebrada en el Juzgado de Instrucción número uno de Logroño por un presunto delito leve de amenazas, el edil ha relatado que el 1 de febrero salió de su coche, su mujer y su hijo de 9 años se quedaron dentro, y se dirigió a un cajero para efectuar una transacción. Al salir, el vecino que este jueves se ha sentado en el banquillo de los acusados le gritó desde el interior de su vehículo: «Tenéis que votar que sí». «Al principio -ha relatado- no le hice ni caso, empezó a cagarse en Dios y la virgen y le contesté: votaré lo que tenga que votar». Acto seguido el procesado le amenazó: «Como no votéis que sí te corto el cuello». Unas palabras que, según su versión, acompañó con un gesto de la mano. A raíz de aquel episodio, su hijo, ha dicho, «tiene miedo y nunca se quiere quedar solo en casa».

El acusado, para quien su abogado pide la absolución puesto que entiende que no hubo tales amenazas, ha negado que verbalizara que le iba a cortar el cuello. Sí que ha reconocido que empleó un tono alto para espetarle que «ya le valía, que hiciera algo por el pueblo». Al igual que el concejal, ha asegurado que en aquellos días había mucha tensión en el municipio por los presupuestos.

De hecho, el 12 de febrero, apenas unos días después de que Sergio Díez presentara la denuncia, se celebró uno de los plenos más tensos que se han vivido en la localidad en el que no sólo no salieron adelante ni los presupuestos ni el campo de fútbol, sino que además centenares de ciudadanos se congregaron a las puertas del Consistorio a la espera de lo que sucediera dentro. En ese instante fue preciso que los concejales salieron escoltados entre abucheos e insultos por un grupo de antidisturbios de la Guardia Civil para poder abandonar el edificio.

Temas

Nájera