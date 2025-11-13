La Rioja se queda con solo 200 oficinas bancarias tras perder 300 desde 2008

El cierre de la oficina del Banco Santander en el número 48 de Vara de Rey hace apenas un mes es la última baja en ... la relación de sucursales repartidas por la geografía riojana. Aunque el listado del Banco de España contabilizaba 201 establecimientos al cierre del primer semestre de 2025, ya quedan doscientas, la cifra más baja desde que hay registros (año 2005). Si ahora se ha tocado suelo, la sangría continuará con toda seguridad en próximos ejercicios. «Porque el circuito de comunicación con el cliente ha encontrado un cauce muy eficiente a través del teléfono móvil y ya no es necesaria una red tan tupida de oficinas», argumenta el vicedecano del Colegio de Economistas de La Rioja, Alberto Martín, con cuatro décadas de trayectoria en la banca.

El descenso en el número de sucursales, sin embargo, se ha frenado en los últimos años –había 202 en 2024, 204 en 2023 y 211 en 2022–, aunque sí hubo una caída considerable de 2020 a 2021 tras la pandemia. Entonces se pasó de 248 a 216 y, según los expertos, la epidemia del covid fue el mejor test para poner a prueba el negocio bancario y comprobar que se podían hacer prácticamente todas las gestiones a través de la atención telemática.

Pero también hubo un momento de gran expansión y en La Rioja se tocó techo en 2008 con 497 establecimientos. Martín apunta dos motivos de aquel auge. En primer lugar, la Ley de Cajas de Ahorros de 1989 que «permitió la liberalización y dio la posibilidad a las entidades de abrir cajas fuera de su territorio de actuación». Entonces Caja Madrid o Caixa eran «modelos de éxito y sus dirigentes entendieron que si funcionaba en sus comunidades, también se podía exportar». Y en segundo lugar, el dinero entonces tenía un precio alto «y con una red tupida se podía comprar a precios baratos y alcanzar beneficios importantes».

Cuando el precio del dinero empezó a caer y llegó también la crisis económica ocasionada principalmente por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, comenzó un descenso paulatino hasta llegar al estado actual con 200 oficinas. La mitad de ellas se las reparten entre Ibercaja (56) y CaixaBank (45). El director territorial de Ibercaja, José Ángel Pérez, destaca que del medio centenar largo de sucursales que tienen –donde trabajan 183 personas–, «veinte de ellas son para el sector del agro», porque esta actividad «tiene mucha relevancia en la comunidad».

En su plan estratégico 2024-2026, Ibercaja «no tiene ningún cierre previsto», pero tampoco aperturas reconoce Pérez, aunque expresa su intención de presentarse al pliego que licitará el Gobierno regional para instalar cajeros automáticos en zonas rurales sin cobertura bancaria –hay 128 pueblos sin oficina–. «Nosotros ya tenemos una oficina móvil que da servicio a 25 municipios de La Rioja Alta. En total llegamos al 95% de la población pero queremos seguir creciendo», añade el directivo, que destaca también que el número de clientes se eleva a 117.000.

Evitar la exclusión financiera

CaixaBank, por su parte, suma 45 oficinas, además de un centro de banca de instituciones, otro de 'wealth management' y dos ofimóviles –270 trabajadores en total– para «garantizar la inclusión financiera en 78 poblaciones riojanas» con riesgo de exclusión «en las que residen más de 19.000 personas», aseguran portavoces de la entidad. Siete de cada diez clientes tienen más de 65 años, «lo que pone de manifiesto el compromiso de CaixaBank con el colectivo sénior», añaden estas fuentes.

Los planes de futuro de la compañía apuntan a la consolidación en La Rioja porque «lejos de cerrar oficinas, llevamos diez años con un compromiso de no abandonar ningún municipio y allá donde estamos con una sucursal, no la estamos cerrando».

Caja Rural de Navarra, entidad que ha protagonizado algunas de las últimas aperturas de sucursales como la del verano de 2023 en la esquina de las calles Lardero y Pérez Galdós en Logroño, ocupa la tercera posición en el ranking de oficinas, con 24. Y más de una decena también suman, por este orden, BBVA y Caja Rural de Aragón –quince cada una– y el Banco Santander (once). En total, en La Rioja están presentes 19 compañías bancarias.