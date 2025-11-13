Denuncian a un logroñés que estafó a una joven con la reventa de unas entradas para un festival Al presunto autor de los hechos, un varón de 24 años, le constan más demandas por acciones similares

La Policía Nacional del distrito Centro de Granada ha advertido este jueves de una nueva tipología de estafa a través de reventa tras tramitar la denuncia de un joven de 30 años que alertaba de la pérdida de unos cien euros cuando intentaba comprar entradas para un festival a un particular, residente en Logroño, a través de una conocida red social.

«El dinero había sido de apenas cien euros, pero pudo cuadriplicar este importe», ha advertido en una nota de prensa la Policía Nacional, que ha detallado que el presunto estafador, un varón de 24 años que cuenta con numerosas demandas por acciones similares, le habría dicho que «ya no disponía de las entradas, pero que, por error, le había reembolsado 400 euros en lugar de los cien iniciales, solicitándole que le retornada esa cantidad para así devolverle el pago inicial».

El comprador no cayó en el engaño y denunció los hechos antes las autoridades, en concreto ante la Policía Nacional, que alerta sobre los nuevos 'modus operandi' de las estafas que se realizan a través de las nuevas tecnologías.

El perjudicado, buscando por redes sociales, contactó con un perfil de una red social que decía tener dos entradas para la venta, «llegando a un acuerdo y transfiriendo cien euros a través de una plataforma donde se puede realizar transferencias en efectivo disponiendo únicamente del número de teléfono».

«Una vez se pagaron las entradas, el vendedor dijo que ya no las tenía en su poder, y que procedería a hacer la devolución del importe». Acto seguido, el supuesto vendedor le habría manifestado al comprador que «había habido un error en la devolución y que le había devuelto la cantidad de 400 euros, solicitándole ese importe al comprador y diciéndole que le devolvería el importe de las entradas en cuanto tuviera ese dinero de vuelta».

El vendedor, para incitar al comprador al engaño, le habría mandado el justificante de una supuesta transferencia realizada para intentar hacer caer en el engaño al comprador, que no recibió nunca el importe.