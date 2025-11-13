Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño La juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó orden de protección sobre la víctima y de alejamiento contra uno de los dos arrestados

La juez de Violencia sobre la Mujer de Logroño dictó este jueves orden de protección para una joven con discapacidad que días antes había denunciado a su pareja y a un amigo de este por supuestamente haberla sometido a diversas agresiones sexuales de forma continuada.

Los dos hombres eran detenidos por la Policía Nacional pero puestos en libertad posteriormente. La juez acordó una medida de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima para el amigo del novio, y respecto de la pareja, acordó una medida de protección para la joven.

La víctima, según adelantó El Día de La Rioja, prestó declaración durante la mañana del miércoles en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer tras denunciar un delito de agresión sexual continuado ocurrido en la capital riojana, pero del que no han trascendido más detalles y que investigan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La mujer denunció que su novio y un amigo de este habían abusado sexualmente de ella de forma continuada

Los arrestados fueron puestos en libertad, aunque con medidas para evitar cualquier contacto con la agredida

El precedente de 'Alti'

No es la primera vez que la Justicia riojana se enfrenta a un delito de estas características cometido contra una persona con discapacidad. En 2021 el Tribunal Supremo desestimaba el recurso que el entrenador de atletismo riojano Ángel Gómez Alti, presentó tras ser condenado a 7 años de cárcel por abusos sexuales cometidos sobre una persona que padece una discapacidad intelectual.

La sentencia rechaza todos los argumentos del recurso de casación interpuesto por la defensa del preparador físico riojano y confirmaba tanto el fallo de la Audiencia Provincial como del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron a principios del año 2017, poco antes de que, en abril de ese mismo año, fuera detenido por agentes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la capital riojana. La detención tuvo lugar después de que la víctima, que sufre una discapacidad intelectual, relatara a sus cuidadores, con normalidad, que había mantenido un encuentro sexual con el ya condenado.