Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo

Diego Marín A. Logroño Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:31 | Actualizado 13:54h.

En la madrugada del pasado miércoles jueves se produjo el robo en numerosos trasteros en una urbanización del barrio de El Campillo de Logroño. Según ha podido saber Diario LA RIOJA, se ha sufrido el descerraje y robos en la zona de garajes de la comunidad de vecinos de, sobre todo, el número 11 de la calle Segundo Arce. El principal objetivo de los ladrones han sido patinetes y bicicletas de alta gama, algunas valoradas en más de 5.000 euros. En el edificio, a primera hora de la mañana de este jueves, se ha cambiado la cerradura de la puerta del garaje. Según ha informado a los vecinos el administrador de la finca, «hasta que la Policía Nacional no visualice las grabaciones no podemos sacar conclusiones sobre los hechos pero la realidad es que han forzado once trasteros».

«Sobre los robos, por la información que tenemos de la Policía Nacional, estamos ante una oleada de robos múltiples en garajes, viviendas y locales. Algunos ya están esclarecidos y otros están en fase de investigación», ha informado el administrador de fincas a los vecinos. La mayoría de los afectados ya han presentado la correspondiente denuncia para así proceder a la reclamación de daños al seguro. Tal y como ha podido saber este periódico, el principal botín de los ladrones han sido bicicletas de alto valor económico, como eléctricas, ya que en uno de los trasteros abiertos forzadamente no se han llevado ninguna de las cinco bicicletas que había en su interior por su condición. Incluso se han arrojado, ya en la vía pública, otros objetos sustraídos, como bolsas deportivas, al parecer, tras comprobar que no contenían nada preciado por los ladrones.

Trastero forzado por los ladrones. Miguel Peche

El robo múltiple se produjo entre las 2 y las 4 de la madrugada del pasado miércoles. La Policía Nacional ya ha acudido a la comunidad de vecinos para tratar de recabar huellas tanto de personas como de vehículos y ha solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad para investigar lo sucedido, que les han sido entregadas. Desde la administración de fincas de la urbanización se aconseja tramitar la correspondiente denuncia e incluir los trasteros en los seguros del hogar para que estos cubran los posibles daños y robos sufridos.

Según la información recibida, en las últimas semanas se está produciendo una oleada de robos en garajes de Logroño de la zona de las avenidas de Burgos y Solidaridad y el barrio La Cava cuyo objetivo son piezas del modelo de coche Volkswagen Golf, habiéndose llegado a sustraer incluso los asientos. Consultada por Diario LA RIOJA, la Policía Nacional ha respondido que «los hechos están bajo investigación, por lo que no podemos facilitar detalles».