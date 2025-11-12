Las noticias imprescindibles Estas son las noticias sobre las que ha girado la actualidad del miércoles

Juicio al fiscal general del Estado García Ortiz: «No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación para defender el honor de la Fiscalía»

El fiscal general defiende su inocencia ante el Tribunal Supremo en una declaración a medida en la que rechazó contestar a las acusaciones

La Rioja lidera el gasto universitario y las transferencias públicas por alumno

El pequeño tamaño de la UR influye en un aumento de los costes estructurales y en la inversión necesaria para su funcionamiento

Logroño La muralla del siglo XIX ya aparece en las excavaciones frente a la Comandancia

Los trabajos para localizar los restos de la fortificación carlista de cara a su posible integración en el futuro parking se iniciaron el lunes y este miércoles ya se han mostrado resultados

Logroño Las obras de remodelación de Beti Jai comenzarán antes de fin de año

La empresa CJM Obras y Gestión Sostenible ejecutará los trabajos en un plazo no superior a seis meses con un estilo similar al de la conexión con Duquesa de la Victoria

Sucesos Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda

Una mujer que paseaba con sus perros alertó a la Guardia Civil después de que uno de ellos quedara atrapado por el cuello

Logroño Hasta 584 interesados participan en el sorteo de los 89 huertos de ocio

Un sorteo automático eligió los nombres de quienes cultivarán durante tres años las huertas municipales de las traseras del cementerio

Logroño La nueva ordenanza de terrazas de Logroño entrará en vigor de cara al próximo puente de diciembre

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado este miércoles el texto íntegro, que empezará a aplicarse «una vez transcurridos 15 días hábiles»

Economía Los huevos se encarecen en el último mes y la docena ya cuesta un euro más que hace un año

La gripe aviar, pese a no haber llegado a La Rioja, ha provocado una reducción de la producción española que dispara los precios

Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar

Desde este viernes la ley obliga a tener un plan de prevención laboral a disposición de la inspección y firmado por la trabajadora doméstica

Salud Sanidad y las comunidades del PP acuerdan compartir los datos de los programas de cribado de cáncer

La ministra de Sanidad celebra que los gobiernos autonómicos del Partido Popular hayan «reculado y recapacitado» y recuerda que están invitados a remitir los datos en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se reúne este jueves

Congreso Sánchez esgrime que los recortes y la privatización son también corrupción y ataca a Moreno y Ayuso

El presidente del Gobierno insiste en que no hay razones para adelantar elecciones y alega que, pese a su minoría su Gobierno, garantiza más estabilidad que los del PP

Polémica Epstein aseguró en un correo que Trump pasó «horas» en su casa con una de las víctimas

Los últimos correos del pederasta revelados en el Congreso de EE UU echa por tierra la versión del presidente, que siempre ha negado conocer la trama de tráfico sexual o haber participado en ella

Pelota Zabala, tras la elección de material: «No me preocupa un partido duro. Al contrario, busco algo así»

El riojano y Etxeberria se muestran satisfechos con las pelotas seleccionadas para disputar la final en el Bizkaia Arena

