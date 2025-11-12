Las noticias imprescindibles
Estas son las noticias sobre las que ha girado la actualidad del miércoles
La Rioja
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:22
Juicio al fiscal general del Estado
García Ortiz: «No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación para defender el honor de la Fiscalía»
El fiscal general defiende su inocencia ante el Tribunal Supremo en una declaración a medida en la que rechazó contestar a las acusaciones
La Rioja lidera el gasto universitario y las transferencias públicas por alumno
El pequeño tamaño de la UR influye en un aumento de los costes estructurales y en la inversión necesaria para su funcionamiento
Logroño
La muralla del siglo XIX ya aparece en las excavaciones frente a la Comandancia
Los trabajos para localizar los restos de la fortificación carlista de cara a su posible integración en el futuro parking se iniciaron el lunes y este miércoles ya se han mostrado resultados
Logroño
Las obras de remodelación de Beti Jai comenzarán antes de fin de año
La empresa CJM Obras y Gestión Sostenible ejecutará los trabajos en un plazo no superior a seis meses con un estilo similar al de la conexión con Duquesa de la Victoria
Sucesos
Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
Una mujer que paseaba con sus perros alertó a la Guardia Civil después de que uno de ellos quedara atrapado por el cuello
Logroño
Hasta 584 interesados participan en el sorteo de los 89 huertos de ocio
Un sorteo automático eligió los nombres de quienes cultivarán durante tres años las huertas municipales de las traseras del cementerio
Logroño
La nueva ordenanza de terrazas de Logroño entrará en vigor de cara al próximo puente de diciembre
El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado este miércoles el texto íntegro, que empezará a aplicarse «una vez transcurridos 15 días hábiles»
Economía
Los huevos se encarecen en el último mes y la docena ya cuesta un euro más que hace un año
La gripe aviar, pese a no haber llegado a La Rioja, ha provocado una reducción de la producción española que dispara los precios
Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
Desde este viernes la ley obliga a tener un plan de prevención laboral a disposición de la inspección y firmado por la trabajadora doméstica
Salud
Sanidad y las comunidades del PP acuerdan compartir los datos de los programas de cribado de cáncer
La ministra de Sanidad celebra que los gobiernos autonómicos del Partido Popular hayan «reculado y recapacitado» y recuerda que están invitados a remitir los datos en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se reúne este jueves
Congreso
Sánchez esgrime que los recortes y la privatización son también corrupción y ataca a Moreno y Ayuso
El presidente del Gobierno insiste en que no hay razones para adelantar elecciones y alega que, pese a su minoría su Gobierno, garantiza más estabilidad que los del PP
Polémica
Epstein aseguró en un correo que Trump pasó «horas» en su casa con una de las víctimas
Los últimos correos del pederasta revelados en el Congreso de EE UU echa por tierra la versión del presidente, que siempre ha negado conocer la trama de tráfico sexual o haber participado en ella
Pelota
Zabala, tras la elección de material: «No me preocupa un partido duro. Al contrario, busco algo así»
El riojano y Etxeberria se muestran satisfechos con las pelotas seleccionadas para disputar la final en el Bizkaia Arena