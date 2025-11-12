La muralla del siglo XIX ya aparece en las excavaciones frente a la Comandancia Los trabajos para localizar los restos de la fortificación carlista de cara a su posible integración en el futuro parking se iniciaron el lunes y este miércoles ya se han mostrado resultados

Javier Campos Logroño Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:56 | Actualizado 14:50h. Comenta Compartir

En un abrir... y a la espera de cerrar... de zanja. Las excavaciones arqueológicas en el área sur del PERI 'Excuevas-Cuarteles' de cara a la construcción de un primer parking subterráneo dentro del 'Proyecto 1521' no han tardado en dar resultados. Así, si los trabajos empezaron el lunes, ya este miércoles se ha mostrado el primer lienzo de la muralla del siglo XIX en el entorno del Revellín y Valbuena.

Los restos de la fortificación para su posible integración en el futuro aparcamiento que permita comenzar a reordenar la zona ya se dejan ver en la plaza de Ángel Bayo, frente a los palacetes de la Comandancia (dos de los cuales serán adquiridos por el Ayuntamiento a Defensa para su integración en un plan que trasciende mandatos), si bien aún quedan entre uno y dos meses de excavación como tal.

Según ha destacado el arqueólogo al frente de la misma, Juan Manuel Tudanca, «esta actuación tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de la realidad arqueológica de este entorno, así como incorporar la documentación correspondiente al expediente del 'Proyecto 1521'». Concretamente, y según sus palabras, se rastrea el trazado de la citada muralla realizada en el contexto de la primera guerra carlista.

Miguel Peche

En este sentido, tal y como ha recordado, en el siglo XIX «se construye un segundo recinto fortificado para toda la guarnición militar que estaba aquí acantonada en esos momentos«. Si bien, una vez finalizada la guerra, pues la muralla estuvo en pie apenas 30 años, »se demuele con el objetivo de una integración« a la que se une »la llegada del ferrocarril y la creación de una morfología distinta de ciudad«.

«Todos estos terrenos pasaron a ser de jurisdicción militar, de manera que el crecimiento futuro de la ciudad saltó todo este espacio, y ello ha hecho que los restos arqueológicos que se encuentran entre el parque del Ebro y la Fuente Murrieta tengan una singularidad, y es que no es frecuente que se conserven intactos como en este caso», ha precisado.

El arqueológo, que ha aclarado que junto a la muralla lo que ahora puede verse y más llama la atención pueden ser los cimientos del antiguo parque de Bomberos, ha avanzado que no esperan «muchas sorpresas en torno a la excavación, dado que ya existe un conocimiento previo bastante detallado de la zona».

«El objetivo ahora es rastrear la disposición de aquella muralla y que toda la documentación que podamos ahora recoger sirva al futuro proyecto, tanto de la construcción del aparcamiento subterráneo como de las directrices generales, de la valoración patrimonial que nos vayan a merecer todos estos hallazgos», ha concluido. Se trata, así pues, de hacer «un estudio global de toda esta disposición y tomar las mejores decisiones, siempre autorizadas conforme a esa documentación que se ha dado».

Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja en la asistencia técnica que determine el futuro estacionamiento subterráneo, para licitar a finales de 2026 o principios de 2027

Una excavación que, en la práctica, se considera un «primer paso» o «punto de arranque», en palabras del alcalde Escobar, «de lo que será un nuevo espacio verde en el centro de la ciudad, conectando el Ebro con los itinerarios más turísticos y emotivos de Logroño». Un «proyecto de regeneración urbana, el que más desde el soterramiento», a juicio del gobierno local, que busca «transformar tan céntrico entorno, dotándolo de nuevos usos de disfrute urbanístico, a la vez que se potencia y ensalza el patrimonio, la historia y la cultura logroñesas».

«Respetar nuestro pasado para seguir construyendo el mejor de los futuros», ha sentenciado Conrado Escobar junto a su concejal de Urbanismo, amén de Patrimonio, Íñigo López-Araquistáin, quien ha concretado que los trabajos «se van a prolongar por espacio de aproximadamente dos meses y, en paralelo, ya se está trabajando en la asistencia técnica para el aparcamiento que permita absorber la totalidad de las plazas de estacionamiento que en la actualidad se ubican en superficie para conseguir ese ansiado espacio final que permita oxigenar la zona». «Las posibilidades que este espacio tiene de cara al futuro les puedo asegurar que son inimaginables», ha apostillado el primer edil.

De momento, eso sí, «hay que hacer todo el trabajo que se incorporará a esos pliegos en los que ya se están trabajando para el futuro parking y urbanización de este entorno». Y es que una vez finalicen tales labores, «a lo largo de los primeros meses del 2026, provisionalmente, se volverá a reponer la plaza para que vuelva a ser utilizada por los vecinos como zona ORA verde, hasta el inicio de ese futuro parking subterráneo, aún por definir, que, en principio, tenemos previsto licitar a finales de 2026 o principios de 2027».