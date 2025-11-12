LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los huevos se encarecen en el último mes y la docena ya cuesta un euro más que hace un año

La gripe aviar, pese a no haber llegado a La Rioja, ha provocado una reducción de la producción española que dispara los precios

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:04

Comenta

«Están por las nubes», sentencia una compradora mientras compara los precios de los huevos en un supermercado. Finalmente se decanta por una docena de ... talla M. «Antes compraba la L, pero hay que mirar la peseta», añade. Su reflexión es la muestra de una realidad que, en las últimas semanas, se ha hecho más patente. Los huevos son cada vez más caros. Respecto a hace un año, el Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura de La Rioja cifra el incremento en un euro para los de tamaño supergrande, de 75 céntimos para los grandes y de 69 para los medianos. En comparación con 2021, la escalada se cifra entre un 70% y un 100%. El Observatorio de Precios de la OCU, de carácter nacional, eleva el aumento a un euro en solo seis meses.

