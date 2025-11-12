La nueva ordenanza de terrazas de Logroño entrará en vigor de cara al próximo puente de diciembre El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado este miércoles el texto íntegro, que empezará a aplicarse «una vez transcurridos 15 días hábiles»

Javier Campos Logroño Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:39

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Logroño el pasado jueves, era cuestión de días su publicación en el BOR, y ésta ha llegado este mismo miércoles, menos de una semana después. Así, y según marca la ley, la nueva ordenanza reguladora de terrazas de la capital de La Rioja entrará en vigor de cara al próximo puente de diciembre, en apenas tres semanas y con vistas al 5, 6, 7 y 8 del citado mes, en medio de la polémica y con tanto vecinos como hosteleros descontentos con el resultado obtenido por el PP.

La vigencia de la ordenanza municipal, según lo previsto, «se iniciará una vez transcurridos 15 días hábiles desde la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de La Rioja, en atención al artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, y al artículo 152 de la Ley 1/2003 de Administración Local de La Rioja, que se realizará una vez aprobada definitivamente, quedando derogada automáticamente cualquier norma municipal en esta materia que se oponga a la misma».

De esta manera lo recoge la propia publicación, donde se recuerda que el presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y que, por tanto, frente al mismo podrán interponerse por los interesados recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) en el plazo de dos meses, contados desde la publicación del presente acuerdo, como ya ha anunciado Hostelería Riojana, así como «cualquier otro recurso que se estime conveniente».