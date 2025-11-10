Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño El sector local, aún sabiendo que «es casi imposible» que la Justicia revierta «una decisión política y no técnica», cree que no puede resignarse a una «norma que no se ajusta a derecho» con la que «pierde toda la ciudad»

Representantes hosteleros antes de su comparecencia pública de este lunes para analizar la nueva ordenanza de terrazas.

Javier Campos Logroño Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:25 | Actualizado 12:34h.

«Salimos porque no nos queda más remedio, no porque queramos protestar, sino porque no han querido darnos otra opción... damos la cara por un sector, del cual no somos más que unos representantes, (...) con la convicción de que las terrazas son uno de los atractivos turísticos por excelencia de Logroño, guste o no guste».

Hostelería Riojana, asociación integrada en la FER, ha comparecido este lunes para valorar la nueva ordenanza reguladora de terrazas aprobada por el Ayuntamiento de la capital de La Rioja, la cual llevarán antes los tribunales, concretamente ante el contencioso-administrativo, al considerar que «no se ajusta a derecho».

El sector local, aún sabiendo que que «es casi imposible» que la Justicia revierta «una decisión política y no técnica», cree que no puede resignarse a una norma con la que «pierde toda la ciudad», con la que «todos los ciudadanos, los de aquí y los que nos vienen a visitar, salen perjudicados». De hecho, creen que no tardará en comprobarse...

Así lo han considerado tanto el presidente de Hostelería Riojana, Francisco Martínez Berges, como el abogado de la misma, Adolfo Alonso de Leonardo-Conde, quienes han insistido en que «no se entiende buena parte de la nueva norma (claramente desequilibrada en favor de las demandas vecinales)», pese a que, de entrada, ellos siempre han estado dispuestos a reducir superficie, vincular la misma al tamaño del local e incluso recortar horarios.

Aprobada la ordenanza por parte del Pleno de Logroño, con el único voto a favor del PP (y no porque la oposición pensase que beneficia a los vecinos, precisamente), las reclamaciones hosteleras se centran especialmente en todo lo relacionado con su menor horario, «mucho mayor de lo que parece» (hasta 43 horas menos al mes y, por tanto, «un empleado menos», según sus cáculos), así como en la obligatoriedad de recoger «antes de la hora de cierre» (un desmontaje que permite dejar mesas, sillas y mamparas, pero no sombrillas) «obligando a meterlas en el interior con los establecimientos aún abiertos».

