Zabala, tras la elección de material: «No me preocupa un partido duro. Al contrario, busco algo así»

Pasadas las once de la mañana Javier Zabala se ponía en la raya del Cuatro y medio y empezaba a probar las pelotas separadas por ... el responsable del material para la final del Cuatro y medio. El riojano lo ha hecho con los tacos puestos porque después de atender a los medios de comunicación ha realizado un entrenamiento corto pero intenso. Probando cómo sale la pelota de pared y cómo bota la pelota en el frontón Bizkaia, escenario de la final del Cuatro y medio este domingo. Zabala y Peio Etxeberria van a pelear por hacerse con la chapela. Para el navarro es la tercera final consecutiva de la distancia. Para el riojano será la primera y cuenta con el aliciente de ser el primer riojano en conseguirlo después de que Titín III lo hiciera hace dieciocho años.

Cada bote de la pelota resuena como un petardo en un frontón Bizkaia vacío. El domingo será diferente con la grada llena y los seguidores de ambos pelotaris animando a su delantero. Este miércoles, Zabala y Peio Etxeberria han elegido con estilos diferentes. El de Cenot lo ha hecho rápido, sin tacos, con su escudero Gaskue y en dos minutos ha separado las pelotas. «Ninguna queja del material. Al elegir primero tienes dos pelotas más y hay más variedad».

A continuación le ha tocado el turno a Javier Zabala. El riojano se ha tomado algo más de tiempo. Prueba una pelota y si le gusta, al bolsillo. Si no, al suelo. Y así, una a una hasta quedarse con las dos elegidas. «Bien, contento con el material. Había de todo un poco para elegir y los dos hemos podido elegir lo que mejor nos conviene. Me ha sorpendido el material de Peio. Ha sacado pelota viva y yo esperaba un poquito menos. Yo también he ido a elegir las dos más vivas que quedaban y creo que hay pelota bastante alegre».

A continuación, ambos pelotaris han pasado por la sala de prensa del Bizkaia. Primero el debutante. Un Zabala que reconocía que continúa tranquilo, como la semana pasada, a pesar de que se acerca el domingo poco a poco: «Sigo igual, la verdad. No le doy más vueltas. Estoy estudiando un poco al rival y eso sí que me pone más nervioso, ver sus partidos, ver los míos. Pero estoy haciendo como un partido normal, una semana más, y eso es importante para salir el domingo sin presión y sin nervios».

Zabala ha reconocido que le costó hacerse al cambio en el saque (en esta edición se saca del cuatro y medio en vez del cuatro), pero se reconoce «más suelto» y lanza un mensaje para la final: «Ahora voy a lanzarme al saque, nunca tengo problema en hacer faltas de saque, una, dos o tres, las que hagan falta, pero intento echarme con todo. Intento arriesgar, intento hacer cosas diferentes y el domingo intentaré lo mismo». «El saque -continúa- será muy importante y Peio es uno de los mejores restadores con la zurda así que también planteo sacar al ancho o sacar de pared. Para ganar una chapela hay que hacer cosas diferentes y vamos a ello.

Preguntado por una posible final marcada por el cardio y por la resistencia física, Zabala lo tiene claro: «No me preocupa, al contrario busco algo así. Es uno de sus fuertes pero también es uno de los míos. Intentaré acabar el partido lo antes posible (risas) como intentará él, pero no huyo de que sea una batalla dura Si está igualado el marcador me gusta la sensación de sufrir. Le he cogido el gusto a ese sufrimiento e intentaremos aguantar si el partido se alarga».