Adjudicados los 89 huertos urbanos de ocio de Logroño

El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado este miércoles mediante sorteo público los 89 huertos urbanos de ocio correspondientes a 2025 (fase 1). Los adjudicatarios pueden consultarse en la web municipal logrono.es.

El sistema de adjudicación ha sido a través de sorteo electrónico y se ha generado una lista de espera con el resto de usuarios según el orden generado.

Cada uno de los huertos cuenta con una superficie aproximada de 50 metros cuadrados. Se trata de una concesión por un plazo de tres años, desde 2026 hasta 2028.

A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Logroño, promociona el medio ambiente urbano y la convivencia social en torno al cultivo individual de pequeñas parcelas «para proporcionar alimentos frescos y saludables en régimen de autoconsumo». El objetivo es, además, promover hábitos de vida saludables a través del contacto con la naturaleza y el ejercicio.

