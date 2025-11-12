LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo de la calle Beti Jai.

Las obras de remodelación de Beti Jai comenzarán antes de fin de año

La empresa CJM Obras y Gestión Sostenible ejecutará los trabajos en un plazo no superior a seis meses con un estilo similar al de la conexión con Duquesa de la Victoria

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:34

Las obras de remodelación de la calle Beti Jai comenzarán, previsiblemente, antes de que concluya este año toda vez que la junta de Gobierno local acaba de adjudicar los trabajos a la empresa CJM Obras y Gestión Sostenible por un importe total de 414.394,14 euros.

La reforma de esta calle iniciará las labores de remodelación en la zona de las Cien Tiendas, tras el fiasco de las obras durante la anterior legislatura. La actuación en esta vía proseguirá el estilo iniciado en la cercana conexión de Duquesa de la Victoria con Juan XIII y Beti Jai.

El proyecto, según ha recordado la portavoz del equipo de gobierno, Celia Sanz, incluye la renovación del pavimento, las instalaciones, el soterramiento de cables y el mobiliario urbano.

