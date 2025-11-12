Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda Una mujer que paseaba con sus perros alertó a la Guardia Civil después de que uno de ellos quedara atrapado por el cuello

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han investigado a un varón de 60 años, natural y residente en Albelda de Iregua, como presunto autor de un delito continuado contra la fauna y otro de maltrato animal. El presunto autor de los hechos colocaba trampas ilegales en una zona protegida, en el coto municipal de caza del municipio, que podían causar el sufrimiento de los animales.

El hallazgo se produjo tras el aviso de una ciudadana, cuyos perros quedaron atrapados por un dispositivo oculto entre la vegetación. El artefacto consistía en un lazo metálico fabricado con cable de acero trenzado de dos metros y en un mecanismo de cierre automático diseñado para capturar por estrangulamiento. Estaba colocado junto a una balsa de riego, punto habitual de hidratación para la fauna silvestre, dentro de una zona protegida y vallada.

Según la denunciante, sus canes activaron la trampa cuando paseaban por la zona. Uno de ellos quedó atrapado por el cuello y el otro, por una de sus patas, lo que desencadenó en una situación de pánico. Según informa la Guardia Civil, los animales pudieron ser liberados a tiempo, aunque presentaban signos de sufrimiento y lesiones.

Ante la gravedad de los hechos, especialistas del Seprona activaron un dispositivo de vigilancia encubierta y las cámaras instaladas en el entorno captaron en al menos dos ocasiones cómo el lazo era rearmado por un individuo, lo que reforzaba la hipótesis de un uso continuado e intencionado. En una de las grabaciones se observa al sospechoso descender de un vehículo Citroën y manipular el dispositivo durante más de dos minutos. Llama la atención la presencia de un menor, a quien supuestamente instruía durante la maniobra, lo que agrava aún más la situación.

Consultado por los agentes, el Gobierno de La Rioja confirmó que no existe autorización vigente para el uso de medios de captura no selectivos en el coto afectado ni en sus alrededores. Este tipo de trampas están prohibidas por su carácter indiscriminado, al no permitir seleccionar la especie a capturar. Supone un grave riesgo para la fauna, animales domésticos e incluso personas que transiten la zona.

Por estos hechos, el investigado se enfrenta a un delito continuado contra la fauna (art. 336 del Código Penal) en concurso con un delito de maltrato animal (art. 340 bis). El primero sanciona el uso de medios destructivos o no selectivos en la caza, y puede conllevar penas de prisión, multa o inhabilitación. El segundo contempla el maltrato que cause sufrimiento sin lesiones o lesiones leves, castigado también con prisión, multa o inhabilitación para tener o trabajar con animales. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.