Las noticias imprescindibles

Estas son los temas sobre los que ha girado la actualidad este lunes

La Rioja

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:42

  1. La Rioja

    La avispa asiática prosigue su colonización impulsada por otro otoño cálido

Se multiplica el hallazgo de nidos aún activos en noviembre, que a final de año superarán con creces los 152 de todo 2024

  1. Aspirantes a la oposición de guarderías describen otro «examen imposible»

Varias candidatas, de las 348 que se presentaron, impugnarán el examen para auxiliar técnico de Educación Infantil (ATEI) al considerar que un 15% de preguntas que se formularon estaban fuera del temario convocado

  1. Salud

    Las listas de espera quirúrgicas crecen el 14,7% en el primer semestre, hasta los 7.391 pacientes riojanos

La región presenta la tercera peor tasa por 1.000 habitantes del país, pero una de las demoras más bajas, con 64 días de espera, frente a los 118,6 de media nacional

  1. Logroño

    El aparcamiento regulado frente a la Comandancia se traslada junto a Valbuena, que deja de ser gratis

Los 70 estacionamientos de la zona verde de la plaza Ángel Bayo se cierran ante el inicio de las excavaciones del 'Proyecto 1521' y pasan a la calle Intendencia, donde se empezará a cobrar la ORA este miércoles

  1. Sucesos

    Detenido en Calahorra por herir con un arma blanca a otro hombre en una pelea

El suceso se registró el pasado viernes por la noche en la calle Toriles y los dos implicados mantenían rencillas previas

  1. Tribunales

    Dos años más de cárcel para el abogado reincidente por estafar más de 13.000 euros a tres clientes

El letrado, que se encuentra en prisión cumpliendo otras tres condenas firmes que suman 5 años y 3 meses de cárcel, se apropió del dinero que le abonaron para que gestionara una herencia

  1. Logroño

    Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño

El sector local, aun sabiendo que «es casi imposible» que la Justicia revierta «una decisión política y no técnica», cree que no puede resignarse a una «norma que no se ajusta a derecho» con la que «pierde toda la ciudad»

  1. Sucesos

    Rescatadas cuatro personas desorientadas en Lomos de Orios

El grupo fue localizado en una zona de difícil acceso, con síntomas leves de hipotermia y cansancio, pero tras recibir asistencia básica fueron trasladadas hasta el lugar donde tenían estacionado su coche

  1. Cultura

    Concéntrico regresa en junio, del 18 al 23, con nuevas alianzas internacionales

El festival abre este martes sus tres convocatorias internacionales y en 2026 verá hecha realidad la 'isla climática' en el parque Felipe VI, proyecto lanzado en su anterior edición

  1. Actos

    Víctor Manuel y El Chojin estarán en Logroño en los actos para «no olvidar lo que significa una dictadura»

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha presentado los actos que se van a celebrar en La Rioja dentro del programa 'España en libertad. 50 años'

  1. La Rioja

    Promesas de petróleo bajo suelo riojano

En las décadas de los 70 y 80, la fiebre del oro negro inundó la región con perforaciones en busca de hidrocarburos en Canillas, Cañas, Ábalos, Nájera, Pazuengos y Entrena

  1. Política

    Vox retará al PP con un programa «de máximos» para pactar en Valencia

El partido de Abascal pondrá mas condiciones a Feijóo, como frenar la llegada de menores migrantes o reducir las subvenciones a las ONG

  1. Mundo

    El Senado de EE UU llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre del Gobierno

El voto de ocho demócratas junto a los republicanos da luz verde al proyecto que permitirá levantar el bloqueo tras su paso por la Cámara de Representantes y la firma de Donald Trump

  1. Deporte

    El fondo estadounidense Apollo adquiere la mayoría accionarial del Atlético

Gil Marín y Enrique Cerezo seguirán por ahora como consejero delegado y presidente de un club valorado en casi 2.500 millones

Más noticias en larioja.com

Las noticias imprescindibles