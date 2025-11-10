Concéntrico regresa en junio, del 18 al 23, con nuevas alianzas internacionales El festival abre este martes sus tres convocatorias internacionales y en 2026 verá hecha realidad la 'isla climática' en el parque Felipe VI, proyecto lanzado en su anterior edición

Concéntrico mantiene su calendario en junio. La próxima edición, la decimosegunda, se prolongará en Logroño entre el 18 y 23 de ese mes, seis días que pondrán el colofón a todo un año de procesos e iniciativas en torno a una reflexión muy concreta: el modo de habitar la ciudad.

Además de las fechas del festival, su director, Javier Peña, ha anunciado este lunes las tres convocatorias internacionales que se concretarán en intervenciones efímeras en la capital riojana e incluso en Zúrich. Tres concursos que responden a tres nuevos formatos (o capítulos) con los que Concéntrico trata de dar respuesta a las transformaciones urbanas: 'Ecologías urbanas', 'Identidad y ficción', y 'Agentes efímeros'.

En el primer caso, las instalaciones que concurran al certamen deberán dar respuesta a los efectos del cambio climático en la ciudad de Logroño. La convocatoria referida a 'Identidad y ficción' propone un enclave muy concreto, el paseo del Espolón, donde imaginar nuevas memorias y narrativas. Para ambos concursos, el plazo de presentación de propuestas se abre hoy y finaliza el 13 de enero de 2026.

En cuanto al capítulo 'Agentes efímeros', se llevará a cabo en colaboración con la revista suiza 'Distigmo', con quien Concéntrico desarrollará un programa que combina exposición, publicación y un simposio que tendrá lugar en Zúrich el próximo 11 de diciembre. En una doble convocatoria, desde hoy y hasta el 28 de noviembre se podrán presentar proyectos ya existentes para la mencionada exposición, así como propuestas de intervención efímera adaptables a distintos contextos urbanos (la ganadora se materializará en junio próximo en Logroño).

A estos primeros anuncios se han sumado otras novedades de Concéntrico 25/26, como su colaboración e intercambio de proyectos con Évora, ciudad portuguesa que será Capital Europea de la Cultura en 2027. O su presencia en las universidades argelinas de Argel y Orán, del 24 al 28 de noviembre próximo, gracias al Instituto Cervantes.

Ampliar Proyecto de la 'isla climática' para el parque Felipe VI. Concéntrico

«Afinando» el proyecto de K37.lab

A lo largo de 2026, además, se materializará en el parque Felipe VI de la capital la 'isla climática' ideada por el estudio K37.lab, un proyecto que Concéntrico lanzó el pasado año a modo de concurso y en el que se impuso la propuesta 'Al agua patos'. De su ejecución se hará cargo el Ayuntamiento. «Ahora se está afinando el proyecto», ha explicado el alcalde Conrado Escobar, quien no ha podido concretar las fechas exactas en las que será una realidad.

Javier Peña y Conrado Escobar han comparecido este lunes ante los medios de comunicación en el salón de retratos del Consistorio y junto a la directora general de Turismo, Virginia Borges; el presidente de la Fundación Cultural del COAR (organizadora del festival), Ángel Carrero; la vicedecana del COAR y coordinadora de Concéntrico, Irene F. Garijo, y representantes de entidades patrocinadoras y colaboradoras.

