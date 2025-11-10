LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
IES Cosme García, en donde se realizó la oposición el sábado. A. QUINTERO
La Rioja

Aspirantes a la oposición de guarderías describen otro «examen imposible»

Varias candidatas, de las 348 que se presentaron, impugnarán el examen para auxiliar técnico de Educación Infantil (ATEI) al considerar que un 15% de preguntas que se formularon estaban fuera del temario convocado

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Logroño

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:38

Comenta

Después de las críticas que recibió durante la pasada semana el examen para el cuerpo de gestión de la Administración General del Gobierno de La ... Rioja y que llevaron a la Comunidad a anunciar que repetirá la oposición, en las últimas horas han sido las aspirantes a otra convocatoria las que la han descrito la prueba vivida como «otro examen imposible». Así lo señalan varias de las 348 candidatas que se presentaron en la mañana de este sábado, en el IES Cosme García logroñés, al examen para la oposición de auxiliar técnico de Educación Infantil (ATEI) para trabajar en escuelas infantiles de primer ciclo, las antiguas guarderías, convocada por la Comunidad Autónoma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Riojanos con cientos de miles (y hasta millones) de seguidores
  2. 2 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  3. 3

    «Las ves en persona y asusta por mucho que llevemos nuestros trajes especiales»
  4. 4

    Promesas de petróleo bajo suelo riojano
  5. 5

    Café, caña y fútbol con cariño
  6. 6

    La avispa asiática prosigue su colonización en La Rioja impulsada por otro otoño cálido
  7. 7 Rescatadas cuatro personas desorientadas mientras hacían senderismo en Lomos de Orios
  8. 8 Detenido en Calahorra por herir con un arma blanca a otro hombre en una pelea
  9. 9 Dos generaciones y un destino: la viña
  10. 10

    «Pedro Sánchez prioriza los votos de PNV y Bildu al bienestar de los riojanos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Aspirantes a la oposición de guarderías describen otro «examen imposible»

Aspirantes a la oposición de guarderías describen otro «examen imposible»