La plaza Ángel Bayo, frente a la Comandancia, ya cerrada, a la espera de las excavaciones, manteniendo la parada de taxis y autobuses. J. C.
Logroño

El aparcamiento regulado frente a la Comandancia se traslada junto a Valbuena, que deja de ser gratuito

Los 70 estacionamientos de la zona verde de la plaza Ángel Bayo se cierran ante el inicio de las excavaciones del 'Proyecto 1521' y pasan a la calle Intendencia, donde se empezará a cobrar la ORA este miércoles

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:54

La ejecución del 'Proyecto 1521' se ha iniciado oficialmente este lunes con los preparativos para las excavaciones arqueológicas en el entorno de la Comandancia, que ... arrancarán esta misma semana frente a los tres palacetes, y que, de entrada, ha supuesto el traslado del aparcamiento regulado de la plaza Ángel Bayo a la antigua calle Intendencia, junto a Valbuena, al otro lado de la calle Norte.

