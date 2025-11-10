Detenido en Calahorra por herir con un arma blanca a otro hombre en una pelea El suceso se registró el pasado viernes por la noche en la calle Toriles y los dos implicados mantenían rencillas previas

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:06 | Actualizado 12:13h.

Una pelea entre dos hombres en Calahorra, los cuales mantenían rencillas previas, acabó el pasado viernes con un detenido y un herido con arma blanca de carácter leve. Los hechos tuvieron lugar en la calle Toriles, donde los implicados protagonizaron una discusión.

El suceso ocurrió a primera hora de la noche cuando, supuestamente, en un momento de la pelea el detenido atacó a la otra parte con la citada arma. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron unidades de la Guardia Civil y Policía Local, quienes, tras recabar las primeras informaciones, confirmaron que un varón había sido trasladado al Hospital de Calahorra. Por su parte, el presunto autor de la agresión había abandonado el lugar antes de la llegada de las patrullas. Los datos obtenidos por ambos cuerpos policiales permitieron identificar y detener al presunto agresor, traspasando la instrucción de las actuaciones a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, a fin de esclarecer los hechos.

Los investigadores confirmaron que la víctima presentaba una herida en el labio y dos heridas producidas por un objeto punzante: una en la pared torácica anterolateral baja izquierda y otra en la cadera izquierda. De las declaraciones recabadas a los implicados, quienes según la Guardia Civil mantienen rencillas previas, se desprenden dos versiones de lo sucedido. Según el herido, éste habría sido agredido con un objeto punzante -presuntamente una navaja-, identificando a su agresor. Esta versión, como informa la Guardia Civil, fue corroborada por un testigo. La otra parte sostiene que solo propinó un golpe a la víctima, quien cayó al suelo y pudo haberse herido con fragmentos de vidrio de una botella rota. No obstante, la investigación continúa abierta.

Por otro lado, los implicados son dos varones, naturales de España y Marruecos, de 30 y 37 años de edad. Las diligencias instruidas, junto el detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial en la mañana de hoy.