La avispa asiática prosigue su colonización en La Rioja impulsada por otro otoño cálido

Era una amenaza que en apenas una década se ha convertido en un problema real y, además, sin solución. La Vespa velutina, popularmente conocida como ... avispa asiática, prosigue su avance y colonización de La Rioja a lomos del cambio climático. La llegada del otoño y el inicio de la caída de las hojas ha desvelado decenas de descomunales nidos ocultos entre la frondosidad de los árboles y la confirmación de que siguen activos. La razón está en las altas temperaturas para una época en la que el frío y las heladas solían provocar la muerte de las obreras y el abandono de los nidos por parte de las reinas.«Ahora se están detectando muchos nidos, mayoritariamente en lo alto de chopos y nogales, hasta ahora tapados por la frondosidad de las hojas. De hecho, todavía no han terminado de caerse todas las hojas en muchos sitios, pero ya estamos en una situación peor que el año pasado en cuanto al número de avisperos y todavía vamos a detectar muchos más de aquí a fin de año», admite Carlos Muro, jefe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación de la Consejería de Medio Ambiente.

Comportamiento voraz La avispa asiática, al igual que otras de sus especies se alimenta de abejas perode manera más agresiva. Por su gran tamaño ataca a las abejas autóctonas cortándoles la cabeza cuando llevan el pólen a la colmena. Pueden acabar con más de 90.000 abejas en tres días Las alas son más oscuras que las abejas autóctonas Su cola es más oscura y rugosa Tienen un aguijón de 5 mm.

Las estadísticas no engañan. Desde que se descubrió el primer nido en La Rioja, el 5 de diciembre del 2014 en Brieva de Cameros, los hallazgos de nuevos avisperos y las capturas de ejemplares de este voraz enemigo originario del sudeste asiático no han cesado. Con 568 referencias de esta especie en el mapa de IDE Rioja, en 2015 se detectaron 5 nidos, en 2016 fueron doce, al año siguiente 5, en 2018 ya fueron 23, otros 7 en 2019 y a partir de ahí el aumento fue meteórico: de 26 y 24 en 2020 y 2021, respectivamente, a 83 en 2022, otros 105 en 2023 y 152 el pasado año.

112 teléfono del SOS Rioja con el que debe contactar que detecte un nido. Desde ahí se dará aviso para la destrucción y retirada del avispero por parte de los Bomberos del CEIS o los de Logroño o por el servicio de guardas forestales, según donde se detecte el avispero.

«En lo que llevamos de año, aunque no hemos hecho todavía el recuento porque ahora es cuando más nos van llegando los avisos, la percepción absoluta es de que ya hemos superado los 152 de todo el pasado año completo y todavía quedan dos meses para acabar este, una época además en la que es cuando más nidos se detectan. La tendencia es absolutamente creciente y este año vamos a superar seguro que con creces las cifras del año pasado», incide.

Solo en los últimos días se han detectado, destruido y retirado nidos en Leza, Santurde, Ojacastro, Lardero, Nalda, Albelda y Fuenmayor, entre otros núcleos.

Agresiva, voraz y adaptable

En su proceso de colonización de la comunidad, esta especie está presente ya en todo el tramo del Ebro, desde Haro a Alfaro; por el Iregua ha escalado hasta Villoslada; por el Najerilla, hasta Anguiano y Brieva; por el Tirón, hasta Ochánduri; por el Leza, hasta Laguna; por el Jubera hasta Santa Engracia; por el Oja, hasta la Cruz de la Demanda; por el río Piqueras, hasta Lumbreras; por el Alhama, hasta Cervera... «La concentración de avistamientos es principalmente a lo largo de las zonas de ribera de los ríos y más en la parte occidental de La Rioja que en la oriental; es decir, en Logroño y todo su entorno y en La Rioja Alta, aunque también, en menor cantidad, se está detectando en La Rioja Baja, en zonas en las que antes no se la esperaba porque no se dan tanto las condiciones que necesita de humedad y temperaturas suaves, pero aunque no con tan alta densidad poco a poco las irán ocupando también», admite el experto.

«El crecimiento de la especie ya no es lineal, sino que empieza a ser exponencial y eso es muy complicado revertirlo ya» Carlos Muro Jefe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación

Letal para la biodiversidad al interrumpir la labor de las abejas, ruinosa para los apicultores y preocupante en lo sanitario por el posible incremento de los ataques a personas, el trampeo, que se prolongará hasta diciembre, y la colaboración ciudadana para la detección y destrucción de nidos son las únicas armas actuales frente a un enemigo demasiado poderoso. «Es una especie muy agresiva y muy voraz, se adapta muy bien a las condiciones de aquí y gana en competencia a las abejas y al resto de insectos de su espectro», advierte Muro, quien incide en el impacto del cambio climático. «Otros años, a estas alturas, como normalmente había hecho ya frío habían muerto las obreras y las reinas trataban de sobrevivir al invierno enterradas, pero este año estamos detectando que debido a este clima tan benigno con temperaturas altas para octubre y noviembre siguen estando activas, lo que, insisto, no debería ser lo normal. Todo eso ha provocado que sus periodos biológicos se prolonguen y, claro, críen más».

El especialista, sin querer pecar de pesimismo, opta por la cruda realidad: «¿Es una batalla perdida? Pues no se puede dar ninguna batalla por perdida, pero esta es muy complicada y siendo claros hay que recordar que de cada avispero salen 300 futuras reinas que en invierno se entierran y si no perecen por el frío construirán en primavera un nido cada una de ellas. Cada año son más, es lo que la gráfica nos va indicando y, además, el crecimiento ya no es lineal, sino que empieza a ser exponencial y eso es muy complicado revertirlo ya. Vamos a intentarlo y todo lo que podamos lo vamos a hacer, pero... Es muy difícil, no podemos ocultarlo».