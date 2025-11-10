LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Nido de avispa asiática en una zona arbolada riojana. L. R.

La avispa asiática prosigue su colonización en La Rioja impulsada por otro otoño cálido

Se multiplica el hallazgo de nidos aún activos en noviembre, que a final de año superarán con creces los 152 de todo 2024

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:01

Comenta

Era una amenaza que en apenas una década se ha convertido en un problema real y, además, sin solución. La Vespa velutina, popularmente conocida como ... avispa asiática, prosigue su avance y colonización de La Rioja a lomos del cambio climático. La llegada del otoño y el inicio de la caída de las hojas ha desvelado decenas de descomunales nidos ocultos entre la frondosidad de los árboles y la confirmación de que siguen activos. La razón está en las altas temperaturas para una época en la que el frío y las heladas solían provocar la muerte de las obreras y el abandono de los nidos por parte de las reinas.«Ahora se están detectando muchos nidos, mayoritariamente en lo alto de chopos y nogales, hasta ahora tapados por la frondosidad de las hojas. De hecho, todavía no han terminado de caerse todas las hojas en muchos sitios, pero ya estamos en una situación peor que el año pasado en cuanto al número de avisperos y todavía vamos a detectar muchos más de aquí a fin de año», admite Carlos Muro, jefe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Planificación de la Consejería de Medio Ambiente.

