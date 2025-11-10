Rescatadas cuatro personas desorientadas mientras hacían senderismo en Lomos de Orio El grupo fue localizado en una zona de difícil acceso, con síntomas leves de hipotermia y cansancio, pero tras recibir asistencia básica fueron trasladadas hasta el lugar donde tenían estacionado su coche

La Guardia Civil en La Rioja rescató en la tarde-noche de este domingo a cuatro personas -dos adultos y dos menores- que se desorientaron mientras realizaban una ruta de senderismo en Lomos de Orio, en el término municipal de Villoslada de Cameros.

El grupo, según ha informado la Benemérita en una nota, se encontraba en una pendiente, desorientado y con miedo a continuar la marcha tras la caída de la noche.

La intervención se inició a las 19.05 horas, cuando el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil recibió una alerta del SOS Rioja informando de la situación. De inmediato se activó un dispositivo de búsqueda y rescate con patrullas de los Puestos de Navarrete y Murillo de Río Leza, junto con efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Ezcaray.

Tras una búsqueda coordinada, los agentes localizaron a las cuatro personas en una zona de difícil acceso. Presentaban síntomas leves de hipotermia y cansancio, por lo que se les proporcionó abrigo y asistencia básica. A continuación, fueron acompañadas hasta los vehículos oficiales y trasladadas hasta un lugar seguro donde tenían estacionado su coche, desde el que retornaron a su domicilio.

La Guardia Civil ha subrayado la importancia de planificar con antelación las actividades en el medio natural y extremar las precauciones para evitar incidentes de este tipo.