Las noticias imprescindibles Estas son los temas que han marcado la actualidad de este jueves

La Rioja Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:59

Infraestructuras Álava mantendrá el peaje en la AP-68 pero lo reducirá a «más de la mitad»

La autopista se liberaliza dentro de un año y será gratis en La Rioja, pero las diputaciones vascas seguirán cobrando unas tarifas que califican como «sociales»

Polémica El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni las mentes más privilegiadas del planeta lo hubieran podido hacer»

Ninguno de los 539 opositores a 19 plazas aprobó | CSIF acusa a Función Pública de utilizar estas pruebas como estrategia para mantener la interinidad en la Administración

Logroño Vecinos de Los Lirios, a Escobar: «Tiene que ser horrible gastarse 200.000 euros y que le estafen a uno, incluso desde su propio partido»

La asociación lleva su reclamación sobre el nuevo consultorio médico del barrio al Pleno de Logroño a través de una moción del PSOE, que el PP rechaza

Logroño El PP se queda solo en la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de terrazas de Logroño

El gobierno local saca adelante la norma en el Pleno del Ayuntamiento con el voto en contra de toda la oposición, que ha pedido incluso dejarla sobre la mesa

Educación Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio

Después del cierre del internado por riesgo, medio centenar de empleados piden «un centro seguro»

Sucesos Detenidas cinco personas por robar a una empresa de Nájera material de baño y construcción

Los presuntos ladrones, que pertenecen al mismo clan familiar, fueron interceptados cuando huían en una furgoneta cargada con los efectos sustraídos, que pudieron ser recuperados

Política Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes

Los de Puigdemont siguen sin pedir elecciones y sin avalar de momento una posible moción de censura del PP

IA Logroño, atacada por el Demogorgon

La artista logroñesa Hayden traslada la capital riojana al universo Stranger Things en una creación con IA que lleva más de 160.000 visualizaciones en Instagram

Mundo Japón despliega al Ejército para contener una oleada de ataques de osos que ha matado a 12 personas

Las Fuerzas de Autodefensa instalan trampas y apoyan a los cazadores locales ante el aumento de encuentros mortales en una región montañosa y de población envejecida

Pelota El Adarraga acogerá un partido mensual del torneo de Parejas

El primer festival se disputará el 22 de noviembre

