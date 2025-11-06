Detenidas cinco personas por robar a una empresa de Nájera material de baño y construcción Los presuntos ladrones, que pertenecen al mismo clan familiar, fueron interceptados cuando huían en una furgoneta cargada con los efectos sustraídos, que pudieron ser recuperados

La Rioja Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:16 | Actualizado 10:30h. Comenta Compartir

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a cinco personas pertenecientes a un mismo clan familiar, con edades comprendidas entre los 19 y los 44 años, de nacionalidad española y domiciliadas en diferentes localidades riojanas, así como en Estella (Navarra), como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en una empresa de Nájera.

La actuación se inició tras una llamada de alerta ciudadana recibida en la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (062), en la que un vecino informaba sobre una furgoneta sospechosa y la presencia de varias personas que, al parecer, intentaban acceder al interior de la citada entidad.

G.C. G.C. G.C. G.C. G.C. 1 /

De forma inmediata, varias patrullas se desplazaron al lugar del incidente y procedieron al cierre de las vías de comunicación, lo que permitió localizar la furgoneta cuando circulaba por la N-120 en dirección a Logroño. Tras interceptarla, los agentes comprobaron que en su interior viajaban cinco personas y que en la zona de carga se transportaba una gran cantidad de material de baño y construcción, cuya procedencia legal no pudieron acreditar.

Agentes desplazados a la empresa afectada -dedicada a la venta de materiales de construcción y sanitarios- constataron que las puertas de acceso presentaban daños: la valla perimetral estaba derribada y la puerta de entrada había sido forzada.

Uno de los propietarios, que fue avisado, se trasladó al lugar donde la furgoneta había sido interceptada y reconoció como suyos los efectos transportados. En consecuencia, los cinco ocupantes del vehículo fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Material recuperado y devuelto a sus legítimos propietarios:

Efectos de baño y saneamiento: Una tapa de inodoro, una torre de hidromasaje, un plato de ducha, una mampara de ducha, un mueble de baño y diversa grifería de ducha y lavabo.

Herramientas y materiales de trabajo: dos baterías para herramienta inalámbrica, un juego de brocas y dos equipos de proyectores halógenos.

Material de albañilería: veinte pares de guantes, una gaveta, varios rodillos, paletas, una espátula y dos cajas de tornillos de seis kilogramos cada una.

Otros efectos: un cajón de caja registradora.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. La Guardia Civil agradece la implicación y el compromiso de la ciudadanía, cuya colaboración ha resultado fundamental para el esclarecimiento de los hechos y la detención de los autores. Asimismo, recuerda que cualquier información facilitada por los ciudadanos es tratada de forma totalmente confidencial.