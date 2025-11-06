LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Camiones y coches circulan por la autopista AP-68. Sonia Tercero

Álava mantendrá el peaje en la AP-68 pero lo reducirá a «más de la mitad»

La autopista se liberaliza dentro de un año y será gratis en La Rioja, pero las diputaciones vascas seguirán cobrando unas tarifas que califican como «sociales»

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

Dentro de un año, el 11 de noviembre de 2026, la autopista AP-68 se liberalizará y el efecto inmediato será la exención en los ... peajes para los conductores que circulen por esa carretera. Así sucederá en La Rioja y también en Navarra y Aragón, pero no en la vecina comunidad del País Vasco. La Diputación Foral de Álava tiene decidido que cuando asuma la gestión de la Vascoaragonesa, ahora en manos de la compañía Avasa (Grupo Abertis), seguirá cobrando pero los usuarios pagarán «menos de la mitad» de lo que están abonando ahora, ha asegurado recientemente el diputado de Infraestructuras Viarias y Movilidad, el socialista Jon Nogales. También en la provincia de Vizcaya la previsión es cobrar una vez que se liberalice la autopista «para poder llevar a cabo la conservación de la vía o mantener la redistribución de tráficos por el territorio». Los gobiernos forales vascos consideran, en cualquier caso, que serán peajes «de carácter social».

