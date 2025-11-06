Los vecinos de Los Lirios, a Escobar: «Tiene que ser horrible gastarse 200.000 euros y que le estafen a uno, incluso desde su propio partido» La asociación vecinal lleva su reclamación sobre el nuevo consultorio médico del barrio al Pleno de Logroño a través de una moción del PSOE, que el PP rechaza

El alcalde, Conrado Escobar, y el portavoz del principal grupo de la oposición, Luis Alonso, en la sesión plenaria de este jueves.

Javier Campos Logroño Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:00 | Actualizado 15:09h.

«Tiene que ser horrible gastarse ese dinero y que le estafen a uno, incluso desde su propio partido, imagínense pagar, qué sé yo, un polideportivo y que se use de almacén o sala de plenos o despacho de concejalía, es decir, para dar un servicio no comprometido, porque señoras y señores, si no hay atención primaria simplemente no es un consultorio médico, es un lugar para hacer peonadas y horas extras que ni siquiera prioriza a los vecinos de la zona».

Así de contundentes se han expresado desde la asociación vecinal de Los Lirios, por voz de Enrique Cabezón, ante el Pleno de Logroño, donde han podido llevar su reclamación respecto al nuevo consultorio médico del barrio, en concreto en relación al personal sanitaria anunciado y esperado, aprovechando una moción del PSOE desestimada finalmente por el PP.

Una propuesta con la que, literalmente, se pretendía instar al Gobierno de La Rioja «a que el consultorio de Los Lirios cuente con el personal médico y de enfermería necesario para dar el servicio de atención primaria al barrio, sin que los vecinos tengan que desplazarse al centro de salud Joaquín Elizalde para tal fin». Una moción rechazada con los votos en contra del PP, a favor del PSOE, Podemos-IU y PR+, y la abstención de Vox y la concejal no adscrita Eva Loza.

Un debate en el Consistorio capitalino sobre un espacio que, pese a ser competencia de la Administración regional, tuvo su origen en un convenio entre ambas... para su financiación al 50%. Y es ahí donde han incidido los vecinos, al presupuesto municipal invertido en tal dotación.

«Debe ser una auténtica vergüenza gastarse más de 200.000 euros de todos los logroñeses en unas instalaciones que, entre otros cometidos asumían el de descongestionar el centro de salud del este de la ciudad y la carga de pacientes que debe asumir cada médica o enfermero, debe ruborizarles que el Gobierno de La Rioja apueste tan a las claras por mantenerlo congestionado y por la sobrecarga de pacientes a los profesionales que allí trabajan», han concluido.

