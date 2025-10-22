LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Asistentes a la asamblea abierta celebrada el pasado martes por la asociación vecinal de Los Lirios. Miguel Peche

Los Lirios reclama un consultorio con el personal sanitario esperado y ya prepara movilizaciones

Vecinos del barrio al este de Logroño denuncian que no hay consulta médica ni de enfermería para los residentes y aseguran «sentirse engañados» por Salud

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:18

Comenta

«Se nos dijo directamente que íbamos a ser la envidia de Logroño, y menos de cuatro meses después nos sentimos sencillamente engañados». José Antonio ... Fernández, al frente de la asociación vecinal de Los Lirios del Iregua, pone voz al sentir general del barrio al este de la capital de La Rioja, que ya en otoño, y tras comprobar la situación sufrida durante todo el verano, ya preparan movilizaciones para protestar ante Salud.

