Los Lirios reclama un consultorio con el personal sanitario esperado y ya prepara movilizaciones

«Se nos dijo directamente que íbamos a ser la envidia de Logroño, y menos de cuatro meses después nos sentimos sencillamente engañados». José Antonio ... Fernández, al frente de la asociación vecinal de Los Lirios del Iregua, pone voz al sentir general del barrio al este de la capital de La Rioja, que ya en otoño, y tras comprobar la situación sufrida durante todo el verano, ya preparan movilizaciones para protestar ante Salud.

Los vecinos se las prometían muy felices cuando a finales de junio se inauguraba su esperado consultorio médico, 16 meses después de terminadas las obras y tras 10 años de espera... aún sin resignarse a no tener centro de salud. Sin embargo, la realidad no tardaba en imponerse y, casi desde el principio, se viene hablando de consultorio 'fake' –o falso consultorio– pues, tal y como denuncian, «es como si no tuviésemos nada, porque aquí no nos atiende nadie».

«Para abrir esto, que no abran nada; no funciona y Logroño se ha gastado en la obra 200.000 euros» José Antonio Fernández AAVV Los Lirios

«He pedido varias veces cita en el centro de salud Joaquín Elizalde para que me atendiera un médico en el barrio de Los Lirios, tal y como se anunció en verano con la inauguración del presunto consultorio, y allí me dicen textualmente que no hay ningún médico ni enfermera de Atención Primaria asignados. El Ayuntamiento se gastó más de 200.000 euros en un local para dar un servicio que no se está dando; es una vergüenza absoluta que se tape este fraude a los ciudadanos y esta situación inadmisible de la red pública de salud, y también es terrible ver cómo sistemáticamente e históricamente uno puede ver un patrón de discriminación dotacional hacia los logroñeses del barrio», escribía un vecino en pasados días a Diario LA RIOJA.

«No se da servicio al barrio y queremos un consultorio médico como los demás... o que se cumpla el PGM» Enrique Cabezón AAVV Los Lirios

El malestar en el vecindario es tal que en la tarde-noche del pasado martes desde la asociación vecinal se convocó una asamblea abierta para tratar como único punto la situación del consultorio... médico. «No hay Atención Primaria alguna; sí que hay una enfermera de enlace comunitario, una farmacéutica, una dietista-nutricionista y un psicólogo, es decir, especialidades para todo Logroño, como lo son los médicos de apoyo o de refuerzo (hora extra o peonadas) de las tardes de lunes y martes para toda la zona, pero no para dar servicio a Los Lirios, pues aquí a nadie se pasa consulta», explica Enrique Cabezón, y ello pese a que cuando la dotación abrió sus puertas desde Salud se informó de que sería «un nuevo centro referente en Salud Comunitaria de La Rioja» con un equipo multidisciplinar de hasta siete profesionales que se irían «incorporando progresivamente» incluyendo consulta médica y de enfermería, salud mental, nutrición y farmacia. Adscrito, según lo previsto, al centro de salud Joaquín Elizalde.

«Queremos un consultorio médico como el prometido y anunciado, que no es más que un consultorio como los demás, con médico y enfermera... o que se cumpla el PGM y construyan el centro de salud del este de Logroño», reivindican ahora los vecinos, que hablan incluso de «estafa» al «no poder ir ni siquiera a tomarse la tensión». «Para abrir esto que no abran nada, esto no funciona, hemos pedido reuniones en varias ocasiones a la consejera y estamos a la espera», concluyen.