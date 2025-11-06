Logroño, atacada por el Demogorgon La artista logroñesa Hayden traslada la capital riojana al universo Stranger Things en una creación con IA que lleva más de 160.000 visualizaciones en Instagram

Logroño Jueves, 6 de noviembre 2025

Logroño en una dimensión alternativa oscura, fría y llena de niebla que se superpone a Hawkins. Es una copia sombría del mundo real, cubierta de maleza, raíces y esporas, y habitada por criaturas peligrosas como el Demogorgon y el Azotamentes, que están conectados por una mente colmena. La gravedad y el sonido funcionan de manera similar a la realidad, pero la atmósfera es tóxica para los humanos. Es el Mundo al Revés de Stranger Things en el que la artista logroñesa Hayden (Ana Palacios) ha transformado la capital riojana, un vídeo que ha alcanzado 160.000 visualizaciones en Instagram.

No es el primero que se le viraliza a esta artista. Ya había conseguido un gran alzance con los dos que publicó por las fiestas de San Mateo y otros tantos explicando cómo hacer determinados efectos en vídeos, cómo ponerse músculos o crear un universo Minecraft.

Pero el currículum de Hayden va más allá de su Instagram. Estudió Construcción y Obra y trabajó en la obra de Enciso como jefa de obra y como ya manejaba programas 3D, Autocad... decidió estudiar en la ESDIR. Allí es donde descubrió que era lo suyo, pero que el diseño gráfico estaba un poco obsoleto. «A partir de ahí empecé con programas de vectorización, Photoshop, marketing digital, edición de vídeo...», explica y describe un momento en el que comenzó a tener soltura con los programas. «Trabajaba llevando las redes sociales de algunos bares, así que tenía que grabar y editar en directo. Cogí mucha rapidez y muchos conocimientos».

Esas habilidades le llevaron a emprender como, sobre todo, editora de vídeo, hasta llegar a controlar todos los efectos de IA y aplicarlo a las cuentas de redes sociales que gestiona para otros. «Lo que intento en mi cuenta es transmitir los rápido que va la IA», añade.

Y como es muy inquieta y creativa, además de sus trabajo como autónoma, no puede evitar embarcarse en proyectos personales como el de Logroño a lo Stranger Things. «La idea se me ocurrió una semana y media antes», cuenta. Y tuvo que correr tanto que dudó incluso de que terminara saliendo adelante. «Además he probado nuevas técnicas y me he enfrentado a cosas que no controlaba. Pero soy muy cabezota y meto las horas que haga falta», aclara.

El proceso suele ser siempre el mismo: la idea, el guión, las escenas, Photoshop, IA.. y el sonido, que también tiene mucha importancia. Y, sobre todo, el montaje final, que «si no tiene un sentido, un sentimiento, una narrativa... no conecta con el que lo ve».

La elección de Stranger Things ha venido de la mano de la llegada de la última temporada de la serie, aunque no ha sido casualidad. Y la artista no aclara si Logroño será capaz de acabar con el Demogorgon. «Esperemos que no», dice. Pero lo que tiene claro es que intentará abrirse a nuevos mundos: «Me gustaría hacer algo del estilo también con otras ciudades. Construir nuevos mundos en sitios que conocemos».