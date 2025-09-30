Las noticias imprescindibles Estos son los temas que han marcado la actualidad este martes

La Rioja Martes, 30 de septiembre 2025, 22:22 Comenta Compartir

1 La Rioja Salud inicia la vacunación antigripal con los 27.000 escolares de hasta 11 años y 4.000 mayores de residencias

Ampliar

La próxima semana arrancará la campaña de protección frente a gripe, covid y VRS en los centros de salud con las personas de 85 años y más y profesionales sanitarios; y en la siguiente, con el resto de grupos diana.

2 Logroño El Ateneo Riojano acometerá sus obras con un año de retraso y tampoco podrá usar su sede este curso

El Gobierno de La Rioja, propietario del inmueble, ha adjudicado por fin la anunciada reforma, que será parcial a falta de una segunda fase sin concretar.

3 Temporal Parte de Ibiza sin luz por la borrasca, aviso máximo en Formentera y fin de la alerta en Valencia

Baleares se lleva este martes la peor parte de la borrasca, donde los residentes ya han recibido un mensaje de ES Alert, por lo que ha solicitado la intervención de la UME.

4 Internacional Hamás se inclina por aceptar el plan de paz de Trump

La organización llama a consultas a sus líderes en Gaza y en el extranjero, se reúne esta tarde con las delegaciones turca y catarí y el miércoles prevé entregar su respuesta a El Cairo y Doha.

5 La Flotilla de ayuda a Gaza llega al «punto de no retorno» frente a la Armada israelí

Tel Aviv ha anunciado su intención de hundir o incautar los barcos humanitarios y arrestar a los activistas que se resistan al desalojo.

6 Política Pradales clama contra la «burda manipulación» del «pim pam pum» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»

El lehendakari censura la tergiversación de sus palabras que hizo la presidenta madrileña y promete «alzar la voz» cada vez que se «desprecie» el euskera.

7 La asistente de Begoña niega la malversación: pese «al escueto salario de 2.500 euros» nunca ha «desatendido sus funciones»

«Estamos ante la instrucción en la que los mismos hechos son o no constitutivos de delito según el día de la semana en que nos encontremos», alega la defensa de Cristina Álvarez.

8 Alonso pedirá al TSJ que le designe único candidato a la presidencia del fútbol riojano

Ampliar

El exvicepresidente de la Riojana pretende que la justicia anule el papel de aspirante de Gustavo Sáenz y que el proceso electoral regrese al 14 de julio.

9 Policía Nacional El corazón de Logroño más seguro

La Policía Nacional celebra en El Espolón el día de los Ángeles Custodios con un acto institucional en el que se ha recordado su labor «cercana, moderna y eficaz» y su «imparcialidad».

10 Calahorra Holika ofrecerá su propio 'resort' para la edición de 2026

El festival contará con 17 modalidades de alojamiento entre zona cámper, cenadores colectivos, bungalows, cápsulas y hotel.

11 Sociedad Hito en la genética: logran óvulos fecundables a partir de células de la piel

«Se trata de una prueba de concepto que tiene como objetivo que todas las mujeres puedan tener sus propios óvulos», subrayan los autores del revolucionario trabajo.