La sala Atenea, la principal con capacidad para 100 personas, deberá esperar a la segunda fase de una reforma que de momento no será integral. Sonia Tercero

El Ateneo acometerá sus obras con un año de retraso y tampoco podrá usar su sede este curso

El Gobierno de La Rioja, propietario del inmueble, ha adjudicado por fin la anunciada reforma, que será parcial a falta de una segunda fase sin concretar

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:59

Más de un año ha pasado desde que el 12 de septiembre de 2024 se informó de que el Ayuntamiento de Logroño cedería al ... Ateneo Riojano la sala de conferencias municipal para el desarrollo de las actividades correspondientes a ese curso... Más de doce meses desde que la institución cultural se viese obligada a sacar su programación fuera del número 1 de Muro de Cervantes trasladándola a la Casa Consistorial, al Círculo Logroñés, a la Biblioteca de La Rioja o a la Esdir... Y todo ello por unas obras que, sin embargo, no se acometerán hasta este recién estrenado octubre.

