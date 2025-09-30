El Ateneo acometerá sus obras con un año de retraso y tampoco podrá usar su sede este curso

Más de un año ha pasado desde que el 12 de septiembre de 2024 se informó de que el Ayuntamiento de Logroño cedería al ... Ateneo Riojano la sala de conferencias municipal para el desarrollo de las actividades correspondientes a ese curso... Más de doce meses desde que la institución cultural se viese obligada a sacar su programación fuera del número 1 de Muro de Cervantes trasladándola a la Casa Consistorial, al Círculo Logroñés, a la Biblioteca de La Rioja o a la Esdir... Y todo ello por unas obras que, sin embargo, no se acometerán hasta este recién estrenado octubre.

La bautizada como «la casa de todos», fundada a comienzos de 1923, a la que la dictadura privó de 41 años, refundada en 1977 y reimpulsada en 1986, será sometida definitivamente a su anunciada reforma, si bien con un año largo de retraso, lo que conllevará no poder hacer uso de su sede por segundo curso consecutivo. El Gobierno de La Rioja, propietario del histórico inmueble, ha adjudicado por fin tales trabajos, que finalmente serán parciales a falta de una posterior segunda fase... sin precisar.

La Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud adjudicó el 16 de septiembre las oficialmente denominadas como «obras de reforma interior del Ateneo Riojano» a Asbeca por un presupuesto total de 205.463,32 euros y un plazo de ejecución de 7 meses. Una adjudicación que ha puesto fin a la licitación de julio con la que, desde la Administración regional, esperan iniciar el proyecto «cuanto antes» tras la firma del contrato.

«Culturalmente hablando, el Ateneo es la casa de todos y da cabida a eventos, lo que motiva el mantenimiento y la mejora del espacio. En concreto, la eliminación de barreras arquitectónicas, adecuación de los aseos, la creación de un espacio específico de sala de exposiciones y delimitación de un despacho, la mejora del uso y circulación interior. De igual modo la renovación de: revestimientos, carpinterías interiores e instalaciones», reza en el programa de necesidades del proyecto de la arquitecta Isabel Muñoz Cámara.

Y es que, tras «todo un cúmulo de circunstancias», entre las que se encuentran idas y venidas en torno a la contratación de las obras y el propio alcance de las mismas, al final la «reforma interior» no será integral, sino parcial, quedando pendiente actuaciones necesarias de cara al futuro.

«Estamos satisfechos porque, con las catas hechas desde el verano pasado para comprobar el estado del espacio, que las obras vayan a empezar quiere decir que su final está más cerca... Nos quedamos con eso», resume Evelyn Pérez, vigésima presidenta del Ateneo.

En cualquier caso, los trabajos no alcanzarán para todo lo que se esperaba en principio, centrándose en lo prioritario: la sala Baco, la pequeña, «que se está hundiendo»; los baños, «inaccesibles a día de hoy»; y las oficinas de la parte de atrás, «a fin de reaprovecharlas». Quedaría pendiente, por tanto, la sala Atenea, la principal, «cambiando o insonorizando ventanas, actuando en los balcones-miradores y recuperando las columnas originales» (sobre las fachadas se actuó en 1998).

Así, y al menos sobre el papel, los trabajos de reforma «no alterarán la presentación del edificio» –proyectado por Luis Barrón en 1891 con una tipología de 'Casa de Renta', casa burguesa por antonomasia, siendo domicilio social de la institución cultural desde 1927–, «ni de las viviendas colindantes».

Las obras, de hecho, se limitarán «a la distribución interior, la renovación de los acabados, carpinterías interiores e instalaciones» que mejorarán las prestaciones actuales, en menos de la mitad de la superficie útil del piso. Nada que ver con la última reforma, aquella sí, global, derribando el interior del inmueble para rehacer todas las estancias y modificar las instalaciones.