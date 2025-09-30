El corazón de Logroño más seguro

La presencia callejera de la Policía Nacional suele ir aparejada a la comisión de un delito, a labores de prevención o la solución de un ... problema cívico. Aunque la mayoría de las veces las personas no perciben que los agentes están ahí, entre ellos, velando por su seguridad desde una discreción casi absoluta. Por eso este martes la presencia de decenas de uniformados y de vehículos oficiales en El Espolón ha levantado algún respingo entre los paseantes. «Algo gordo habrá pasado», decía un despistado.

Algo tan importante como la celebración de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional y una de las fechas en las que el cuerpo sale a calle para reivindicarse y también para renovar su compromiso con los ciudadanos.

La institución ha celebrado su jornada (con dos días de antelación) con una misa en La Redonda y, posteriormente, un acto público en El Espolón, que ha lucido casi como el día del Pisado de la Uva, con decenas de cargos públicos y representantes de todas las instituciones.

El jefe superior de Policía de La Rioja, Manuel Laguna Cencerrado, ha sido el encargado de glosar el trabajo de sus más de 350 compañeros que «hacen que Logroño y la Comunidad de La Rioja sigan siendo un referente de seguridad en España». Laguna ha recordado que los últimos datos constatan un descenso de la criminalidad en la comunidad y en la capital y que, para lograrlo, muchas personas «han elegido vivir en las calles o en las comisarías para que otros desarrollen su vida con más seguridad».

El responsable policial ha alabado el papel «cercano, moderno y eficaz» de un cuerpo que siempre se ha regido «por la imparcialidad», con la Constitución como único faro. «La Policía Nacional no se debe a partidos ni ideología, sino al estado de derecho», ha recordado.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha destacado «el servicio público» de unos uniformados que «se entregan en cuerpo y alma a la protección de nuestros derechos y libertades». Y ha reivindicado también el esfuerzo del Ejecutivo central por incrementar el número de agentes y mejorar su nivel retributivo.

Pero el acto más esperado era el reconocimiento a 23 agentes que han recibido condecoraciones al mérito policial (inspector Jaime Fernández, inspector David Velasco, subinspector Eduardo Maeztu, oficiales Enrique López, Gemma Ichaso, Javier Herrero y Pedro García; y policías José Ramón Redondo, María Luisa Fernández, Bernabé Cano, Jorge Riaño, Ángel Javier Roma, David Álvarez, José Ramón Andreu, Francisco Javier Ortega, Almudena Jiménez, David Muñoz, José Luis Albacar, Carlos Ramos, Sendoa Navarro, María del Carmen Colsa y Belén González).

También han sido distinguidos Salvador Camacho (Ministerio de Defensa), José María de las Cuevas (Guardia Civil), Pedro José Fernández (Delegado de Defensa), Santiago García Baquero (Fiscalía de Menores), Santiago Vivanco (Dinastía Vivanco) y Beatriz Zúñiga (Tráfico). De la misma forma se ha homenajeado al médico de la Jefatura durante cuatro décadas, José Ignacio Campo, a los responsables de Securitas Direct y Eulen, Carlos Vallejo y Luis Alberto González, y a los policías jubilados Eliseo Gómez, Rafael Orden, Carlos Daniel Catalina y Jesús María Campo.