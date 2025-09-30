LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Foto de familia de todos los homenajeados por la Policía Nacional Juan Marín
Fiesta de la Policía Nacional

El corazón de Logroño más seguro

La Policía Nacional celebra en El Espolón el día de los Ángeles Custodios con un acto institucional en el que se ha recordado su labor «cercana, moderna y eficaz» y su «imparcialidad»

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:15

La presencia callejera de la Policía Nacional suele ir aparejada a la comisión de un delito, a labores de prevención o la solución de un ... problema cívico. Aunque la mayoría de las veces las personas no perciben que los agentes están ahí, entre ellos, velando por su seguridad desde una discreción casi absoluta. Por eso este martes la presencia de decenas de uniformados y de vehículos oficiales en El Espolón ha levantado algún respingo entre los paseantes. «Algo gordo habrá pasado», decía un despistado.

