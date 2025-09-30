Salud inicia la vacunación antigripal con los 27.000 escolares de hasta 11 años y 3.000 mayores de residencias La próxima semana arrancará la campaña de protección frente a gripe, covid y VRS en los centros de salud con las personas de 85 años y más y profesionales sanitarios; y en la siguiente, con el resto de grupos diana

Roberto G. Lastra Logroño Martes, 30 de septiembre 2025, 11:58 | Actualizado 13:04h. Comenta Compartir

Bajo el lema 'Más vale vacunar que curar', Salud ha dado comienzo este martes, 30 de septiembre, la campaña de vacunación frente a los virus estacionales de la gripe, covid y virus respiratorio sincitial (VRS) en los centros educativos, donde serán inmunizados 27.000 escolares de hasta 11 años, y en las residencias de mayores, con un censo de casi 3.000 personas institucionalizadas.

«La campaña de este año es un paso decisivo en la protección de la salud de todos los riojanos. Ampliamos, por primera vez, la vacunación frente a la gripe a todos los escolares desde 3 hasta 11 años en sus propios centros educativos, y añadimos la inmunización frente al virus respiratorio sincitial en las residencias de mayores. Queremos facilitar la vacunación, proteger a quienes más lo necesitan y reducir la transmisión de los virus respiratorios en nuestra comunidad», ha explicado la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, quien ha asistido, junto a parte de su equipo, a la administración de las primeras dosis intranasales a los escolares de Educación Infantil y Educación Primaria en el colegio San Pío X del barrio logroñés de La Estrella.

Además del incremento en el rango de edad de los menores citados a vacunación -el año pasado era entre 6 y 59 meses- la gran novedad es que en esta campaña 2025-2026, la administración de la dosis pediátrica de la vacuna intranasal entre los niños escolarizados, de 3 a 11 años de edad, se va a desarrollar en los centros educativos. En la temporada pasada se realizó solo en los colegios de Logroño, con 7.000 vacunados, y este año se ha optado por extenderlo a toda la comunidad con el objetivo de ampliar la protección hasta los 27.000 niños y niñas, un colectivo muy implicado en la transmisión del virus. Para ello, desde Salud Pública y Atención Primaria se han planificado y ajustado las agendas de los equipos de Enfermería en todos los centros de salud, para que los profesionales puedan desplazarse a todos los colegios de la región.

Ampliar Juan Marín

«Vacunarse es la medida más eficaz para proteger nuestra salud y la de quienes más riesgo tienen. Es la forma más efectiva de reducir los casos graves y las complicaciones asociadas a la gripe y al covid, así como de evitar su impacto en la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario y sociosanitario», ha incidido la titular de Salud tras la puesta en marcha oficial de la campaña.

En el mismo sentido, Eva Martínez Ochoa, directora general de Salud Pública ha incidido en que «vacunarse salva vidas y previene complicaciones graves. La vacuna intranasal frente a la gripe ha demostrado ser segura y eficaz, y su administración en colegios es una herramienta fundamental para cortar la cadena de transmisión, garantiza una mayor protección para la infancia y su entorno familiar, reduce los contagios en las aulas y la transmisión comunitaria, facilita la participación de las familias al evitar desplazamientos a los centros de salud».

Además, este año seguimos inmunizando a los bebés frente al VRS, una medida que ha reducido de forma notable las hospitalizaciones por bronquiolitis. Nuestro objetivo es proteger a los más pequeños y a las personas mayores, que son quienes más riesgo tienen de sufrir cuadros graves«.

Juan Marín

Asimismo, ha destacado que la vacunación en los colegios ofrece múltiples beneficios: garantiza una mayor protección para la infancia y su entorno familiar, reduce los contagios en las aulas y la transmisión comunitaria, facilita la participación de las familias al evitar desplazamientos a los centros de salud y utiliza una vacuna intranasal segura, sin pinchazo, cuyos posibles efectos secundarios son leves y transitorios, como congestión nasal o febrícula.

Puesta en marcha escalonada

Martínez Ochoa, que ha concretado que La Rioja, a la espera de nuevos envíos, cuenta con 110.000 dosis de vacunas frente a la y cerca de 30.000 contra el covid, ha detallado además el calendario previsto durante toda la campaña estacional, que se pondrá en marcha de forma escalonada en las tres primeras semanas de octubre. En concreto este martes además de la vacunación a los menores de entre 6 y 36 meses en los centros de salud y a las de los niños de entre 3 y 11 años en los centros escolares, se ha iniciado la inmunización de uno de los colectivos más vulnerables, el de las personas mayores institucionalizadas en residencias, a los que, además de la dosis frente a la gripe y el covid, se les va a administrar la protección frente al virus respiratorio sincitial (VRS), con el objetivo de «reducir las infecciones respiratorias graves y hospitalizaciones» por esta causa.

La próxima semana, la del 6 al 12 de octubre, el dispositivo se pondrán en marcha para la inmunización, en los centros de salud, de las personas de 85 y más años; y, a la par, a los profesionales sanitarios y sociosanitarios: comenzará la segunda semana de octubre. Siete días después, el 13 de octubre, el proceso se extenderá al resto de grupos diana, que incluye a las personas mayores de 60 años, personas institucionalizadas, mayores de 12 años con patologías crónicas, embarazadas, convivientes de personas vulnerables, profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios y personal de servicios públicos esenciales, entre otros.

La campaña de prolongará mientras permanezca la circulación del virus y en función de la disponibilidad de vacunas. Para solicitar cita se puede llamar al teléfono de Salud Responde 941 29 83 33 (opción 2), o gestionarlo a través de la aplicación, la web de Rioja Salud o contactando con el centro de salud o consultorio.