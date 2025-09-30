LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jesús Alonso (segundo por la izquieda), el pasado 26 de julio, día en el que el fútbol riojano eligió presidente. Justo Rodríguez

Alonso pedirá al TSJ que le designe único candidato a la presidencia del fútbol riojano

El exvicepresidente de la Riojana pretende que la justicia anule el papel de aspirante de Gustavo Alonso y que el proceso electoral regrese al 14 de julio

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:31

Jesús Alonso, candidato en las últimas elecciones a la presidencia de la Federación Riojana de Fútbol, podrá seguir adelante en la vía judicial que emprendió ... días antes de la votación que se vivió el 26 de julio a la presidencia del máximo órgano futbolístico autonómico. Así lo entiende la justicia riojana, que si bien no atendió la solicitud de medidas cautelares en su momento ahora sí que admite a trámite el recurso que anunció y en el que solicitará que Gustavo Sáenz no sea proclamado candidato a la presidencia federativa.

