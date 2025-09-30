Alonso pedirá al TSJ que le designe único candidato a la presidencia del fútbol riojano

Jesús Alonso, candidato en las últimas elecciones a la presidencia de la Federación Riojana de Fútbol, podrá seguir adelante en la vía judicial que emprendió ... días antes de la votación que se vivió el 26 de julio a la presidencia del máximo órgano futbolístico autonómico. Así lo entiende la justicia riojana, que si bien no atendió la solicitud de medidas cautelares en su momento ahora sí que admite a trámite el recurso que anunció y en el que solicitará que Gustavo Sáenz no sea proclamado candidato a la presidencia federativa.

Alonso tiene todo el mes de octubre para presentar el recurso e intentar provocar un cambio en el escenario actual

Alonso formuló la petición de 'cautelarísimas' el pasado 16 de julio. Con esta medida pretendía impedir la votación, prevista para diez días después. No se las admitieron. Ahora, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha dado luz verde a aquel anuncio y Alonso y su equipo tiene todo el mes de octubre para presentar el recurso. En un principio, el propio Alonso habló de un tiempo que oscilaba entre los ocho y los diez meses para obtener una respuesta. Ha llegado mucho más rápido de lo pensado. Es decir, ha admitido a trámite esa solicitud. Si el TSJ de La Rioja no lo hubiera hecho, el recorrido podría haber acabado aquí, aunque el propio Alonso habla del Tribunal Supremo como último escenario.

De momento, Jesús Alonso presentará el recurso y pedirá que se anulen los acuerdos del Tribunal del Deporte de La Rioja y la decisión de la Junta Electoral del pasado 14 de julio de nombrar a Gustavo Sáenz y Jesús Alonso como candidatos definitivos a la presidencia. Y a partir de la decisión judicial se abrirá un único camino. Por un lado, que la resolución dé la razón a Alonso, con lo que el proceso electoral estaría en el mismo escenario que el del pasado 13 de julio, un día antes de la proclamación de candidatos por parte de la Junta. Y si ésta solo nombrase a Jesús Alonso, no se procedería a la votación, sino que sería proclamado presidente de manera provisional. Y esta decisión conllevaría que se anulasen todas las decisiones adoptadas por la actual junta directiva que preside Gustavo Sáenz. Y por otro lado, si la justicia no atiende la petición de Alonso, todo quedaría como está, si bien este último tendría la opción de acudir al Supremo. Toca esperar.