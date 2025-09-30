LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Acampada del festival de este año. I.Á.

Holika ofrecerá su propio 'resort' para la edición de 2026 en Calahorra

El festival contará con 17 modalidades de alojamiento entre zona cámper, cenadores colectivos, bungalows, cápsulas y hotel

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:09

El verano de 2026 marcará un antes y un después en la forma de vivir el festival Holika. Así, Burcor Producciones, la empresa promotora del festival de música de Calahorra, ha anunciado este martes que en la próxima edición se contará con un «macro resort tematizado que ofrecerá hasta 17 modalidades diferentes de alojamiento, además de hotel y zona camper». Esta novedad en el alojamiento del festival consolidará a «Calahorra como la ciudad efímera más completa del panorama festivalero nacional», se explica en una nota de prensa.

El recinto se llamará Arcadia Holika Resort y «se convertirá en un espacio único donde convivirán tiendas de campaña personales, cenadores colectivos, glamping premium, módulos, cápsulas, bungalows y alojamientos para grupos de hasta diez personas». Todo ello, bajo la estética romana que caracteriza al festival y que trasciende ya los escenarios para impregnar también las zonas de descanso.

«Holika no es solo un festival de música, es una experiencia vital. Con el macro resort, creamos una ciudad dentro de otra ciudad, donde los asistentes podrán descansar, convivir y seguir disfrutando incluso fuera de los escenarios. Es la zona de alojamiento más completa de España«, afirma Mario Cornago, director de Burcor Producciones.

La oferta incluirá desde el espacio libre de acampada en la zona Arcadia Gardens, pensada para quienes quieren montar su propia tienda, hasta opciones con mayores comodidades como la zona Praetorium, con cápsulas climatizadas, lodges premium, y la majestuosa Pharaoh Tent para ocho personas. También habrá cenadores para diez amigos en el Forum Arcadia, tiendas de una o dos personas en el Castrum Tents y opciones de hotel o zona camper para los que prefieran viajar con su propia caravana.

Desde 87 euros

Los precios arrancan desde 87 euros en preventa exclusiva, disponibles del 2 al 9 de octubre solo para antiguos compradores. A partir del 9 de octubre, a las 20.00 horas, se abrirá la venta general en la web oficial www.holikafestival.com.

Consolidado como uno de los festivales de música urbana más relevantes de España, Holika ha reunido en ediciones anteriores a más de 100.000 asistentes en Calahorra. Su cartel ha incluido a artistas internacionales como Dimitri Vegas & Like Mike, Duki, Ozuna, Don Diablo, Myke Towers, Nicki Nicole, Jhayco, Rels B, Eladio Carrión o C. Tangana, y su propuesta estética, inspirada en la Roma clásica, lo ha convertido en un evento único en Europa.

